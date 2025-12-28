پخش زنده
با تشدید بارش برف و یخبندان در ارتفاعات و گردنههای شهرستانهای پیرانشهر و نقده، رئیس پلیس راه این محورها نسبت به شرایط بسیار خطرناک جادهها به رانندگان اخطار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس پلیس راه پیرانشهر-نقده، افزود: به دلیل کولاک شدید و لغزندگی کامل سطح آسفالت، فعالیت ترافیکی در گردنههای کلیدی دوآب و تمرچین تنها با نصب زنجیر چرخ میسر است.
سروان صادقزاده اضافه کرد: با تأکید بر اولویت حفظ جان سرنشینان، از عموم شهروندان و مسافران خواست سفرهای غیرضروری به این مناطق را به تعویق بیندازند و در صورت لزوم سفر، حتماً از سلامت فنی خودرو و همراه داشتن کامل تجهیزات ایمنی، بهویژه زنجیر چرخ، اطمینان حاصل کنند.
رئیس پلیس راه همچنین هشدار داد که تیمهای پلیس راه به طور مستمر در منطقه حضور دارند و هرگونه تردد خودرو بدون زنجیر چرخ در این مقطع با ممانعت و جلوگیری از ادامه مسیر روبهرو خواهد شد. وی در پایان خواستار همکاری کامل رانندگان با نیروهای پلیس و رعایت دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار شد.