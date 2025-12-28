مردم استان سمنان پرتاب سه ماهواره بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه دوم «کوثر» به مدار نزدیک زمین را نشان از اقتدار و دستاورد بزرگی برای ایران دانستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، مردم استان سمنان پرتاب موفقیت آمیز این ۳ ماهواره را نشان‌دهنده پیشرفت بخش هوافضا و موفقیت بزرگی عنوان کردند؛ قدرتمندی ایران با پیشرفت و علم از مواردی بود که مردم این استان برای حمایت از این دانش بومی شده ذکر کردند.

۳ ماهواره بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه دوم «کوثر»، امروز با استفاده از ماهواره‌بر سایوز از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شد و این پرتاب که در مدار نزدیک زمین و در ارتفاع حدود ۵۰۰ کیلومتری انجام شد.