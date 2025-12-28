پخش زنده
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از تجهیز نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان به تجهیزات دفاع شخصی با هدف ارتقای توان عملیاتی و امنیت جانی نیروها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، شهامت هدایت روز شنبه در حاشیه آیین توزیع تجهیزات دفاع شخصی به نیروهای یگان حفاظت استان اردبیل گفت: تجهیزات دفاع شخصی شامل افشانه، دستبند، باتوم، دوربین البسه، شوکر و بی سیم دیجیتالی است.
وی افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی و اراضی ملی در ارتباط تنگاتنگ با متخلفان عرصههای طبیعی هستند و تجهیز آنها به تجهیزات شخصی و دفاعی در دستور کار سازمان قرار دارد و این روند ادامه خواهد داشت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با بیان اینکه اولویت اصلی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل صیانت از عرصههای منابع طبیعی و اراضی ملی است، اضافه کرد: علاوه بر نصب دوربین در مناطق بحرانی، عرصههای منابع طبیعی با استفاده از ۲ دستگاه پهپاد پایش و کنترل میشود.
هدایت از نصب مانیتورینگ در منطقه جنگلی سوهای نمین و شهرستان بیلهسوار خبر داد و گفت: با این تجهیزات، کنترل فراگیر قاچاق چوب آلات جنگلی و تخریب اراضی ملی امکانپذیر میشود.
وی بیان کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان با آمادگی و حضور همیشگی در عرصهها با انجام عملیات طاقتفرسا و گشت مداوم و بیوقفه از انفال محافظت میکنند و به متخلفان و سودجویان اجازه تعرض نخواهند داد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تعرض به اراضی ملی، قطع درخت یا حمل چوب و سایر فرآوردههای جنگلی موضوع را بلافاصله به شماره تلفنهای رایگان ۱۵۰۴ و ۱۳۹ مرکز فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا با اقدامات به موقع، جلوی افراد سودجو گرفته شود.