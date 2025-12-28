هجدهمین جشنواره حضرت علی‌اکبر (ع) و جوان سرباز فراجا، امروز به‌صورت همزمان در سطح استان مازندران و با میزبانی شهرستان بابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ جشنواره سرباز با حضور سربازان و مسئولان انتظامی شهر‌های ساری، آمل، قائم‌شهر و بابل با شعار «سرباز وطن، اقتدار میهن، مهارت‌آموزی، تولید ملی» اجرا شد..

سرهنگ حسین شریف‌پور، معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان مازندران، در این مراسم با اشاره به جایگاه حضرت علی‌اکبر (ع) به عنوان نخستین جوان شهید عاشورا، اظهار داشت: سربازی مدرسه‌ای است که در آن درس نظم، انضباط، صبر، استقامت و امنیت به جوانان آموخته می‌شود و این آموزه‌ها در تمام عمر پس از خدمت همراه آنان خواهد بود.

وی افزود: سرباز نماد ایثار خاموش است و همان‌گونه که حضرت علی‌اکبر (ع) با اطاعت از ولی‌امر خود به میدان نبرد رفت، سربازان امروز نیز در عرصه‌های علمی، پژوهشی، ورزشی و هنری با الگوگیری از آن حضرت، در خدمت به نظام و پیروی از مقام معظم رهبری می‌درخشند.

سرهنگ علی داداش‌تبارفرمانده نیروی انتظامی بابل، هم گفت: این جشنواره با عنوان «میزبان استانی» و با هدف تقدیر و روحیه‌بخشی به سربازان وظیفه‌ای که در مجموعه انتظامی استان مازندران خدمت می‌کنند، برگزار شد.

در این مراسم، علاوه بر سربازان وظیفه بابل، تعدادی از سربازان نخبه و نمونه سایر شهرستان‌های استان مازندران نیز حضور داشتند.

معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان مازندران با اشاره به فرمایشات فرماندهان، این اقدام را در راستای قدردانی از سربازان عزیز دانست و تأکید کرد: این سربازان، در روز جوان، مصداق حضرت علی‌اکبر (ع) هستند که صبر، استقامت و فضیلت بالایی داشتند.

وی افزود: سربازان عزیز ما برای حفظ کیان اسلام، در صحنه‌های مختلف، از جمله در دفاع از کیان مقدس جمهوری اسلامی ایران، جان‌فشانی کرده‌اند.

فرمانده انتظامی بابل در ادامه از دعوت از خانواده‌های شهدای این شهرستان در این مراسم خبر داد و گفت: از رشادت‌های فرزندان این خانواده‌ها که از نظام اسلامی دفاع کردند، تقدیر شد.

در این مراسم از ۱۶ سرباز برتر از چهار شهرستان استان مازندران که دستاورد‌های چشم‌گیری در حوزه‌های علمی، ورزشی و هنری ارائه کرده‌اند، تجلیل به عمل آمد.