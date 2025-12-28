به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی جعفریان در حاشیه بازدید از مرکز انتقال خون وصال با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان انتقال خون از سازمان‌های اساسی و محوری در خدمات درمانی است. ذخایر خون و فرآورده‌های خونی جزو نیازهای استراتژیک کشور است و پرسنل سازمان انتقال خون در یک گستره وسیع از اهدای خون در سراسر کشور استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه اهدای خون در کشور داوطلبانه است، تصریح کرد: نیاز نظام سلامت کشور به خون از طریق اهدای داوطلبانه تامین می‌شود و این در حالیست که چنین فرایندی در بسیاری از کشورهای دنیا وجود ندارد. اهدای خون داوطلبانه و تامین نیاز بیماران از طریق اهدای داوطلبان، یک افتخار برای کشور به حساب می‌آید.

جعفریان درباره وضعیت ذخایر خونی کشور گفت: وضعیت ذخایر خونی می‌بایست ۲۰ درصد از نیاز کشور بیشتر باشد. وضعیت ذخایر خونی در برخی استان‌ها قوی‌تر و در برخی استان‌ها ضعیف‌تر است. سازمان انتقال خون در نظر دارد که جمع‌آوری خون از طریق تیم‌های سیار را انجام دهد.

جانشین وزیر بهداشت با بیان اینکه خون یک نیاز حیاتی است، ادامه داد: معاونت درمان وزارت بهداشت، بیشترین میزان مصرف خون را دارد. وزارت بهداشت با کمک به این سازمان می‌تواند در جهت رفع کمبود نیروی انسانی این سازمان گام بردارد.

وی درباره افزایش واحدهای فراهم‌آوری خون گقت: در حال حاضر، فقط یک واحد فراهم‌آوری خون در استان تهران فعال است اما در نظر داریم تعداد این مراکز را به چهار مجموعه برسانیم. این موضوع می‌تواند به بهبود روند اهدا کمک کند اما اقدامات نباید فقط به این عمل محدود شود.

جعفریان با بیان اینکه سازمان انتقال خون در حوزه نیروی انسانی با دو مشکل مواجه است، گفت: سازمان انتقال خون برای پرکردن چارت فعلی خود با کمبود نیرو مواجه است و همچنین چارت انسانی این سازمان در گذر زمان گسترش نیافته است؛ هر دو موضوع جزو مشکلات سازمان انتقال خون است. وزارت بهداشت به این دو موضوع ورود می‌کند و از سازمان اداری و استخدامی می‌خواهد که در کنار وزارت بهداشت حضور داشته باشد تا کمبود نیروی انسانی را مدیریت کنیم.

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت درباره تاثیر تحریم‌ها بر اهدای خون گفت: اهداکنندگان، بازوان اصلی سازمان هستند و ما در این زمینه هیچ مشکلی نداریم. اهداکنندگان، ارتباطی با تحریم‌ها ندارند اما تست‌های تشخیصی و کیسه‌های اهدای خون جزو موارد وارداتی هستند. خوشبختانه، مشکلی در زمینه واردات کیسه‌های اهدای خون و تست‌های تشخیصی وجود ندارد اما قیمت تمام شده این محصولات با توجه به نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. هزینه‌های جاری با تغییر نرخ ارز افزایش می‌یابد. خوشبختانه، تحریم‌ها تا کنون تاثیری در تامین تجهیزات نداشته است.

وی با بیان اینکه برخی فرآورده‌های خونی به صورت مستقیم در بیمارستان‌ها مصرف می‌شود، توضیح داد: خون و پلاکت جزو فرآورده‌های خونی هستند و به صورت مستقیم در مراکز درمانی استفاده می‌شوند. پلاسما نیز برای داروهای تولید مشتق از پلاسما استفاده می‌شود و بخش کوچکی از این محصولات در داخل کشور و بخش اعظمی در خارج از کشور تولید می‌شود. نیاز کشور به پلاسما، بیشتر از آن چیزی است که در کشور در اختیار داریم. ما در کشور با کمبود پلاسما مواجه هستیم و مشکلاتی که در زمینه کمبود آلبومین به وجود می‌آید به دلیل کمبود پلاسما در کشور است.

جعفریان گفت: افزایش ظرفیت پالایشگرهای داخلی را در دستور کار قرار داده‌ایم. دو پالایشگاه در کشور فعالیت می‌کنند که ظرفیت آنها کافی نیست و همچنین چند پالایشگاه دیگر در حال احداث هستند. افزایش ظرفیت پالایشگرها و گسترش چرخه ارسال پلاسما به خارج از کشور می‌بایست انجام شود. ما به یک میلیون لیتر پلاسما نیاز داریم و این در حالی است که میزان تامین پلاسما در کشور ۶۰۰هزار لیتر است.

