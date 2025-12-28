پخش زنده
امروز: -
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با خانواده شهید مدافع وطن، سید محسن موسوی دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان امروز به همراه حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان نجفآباد، با خانواده شهید سید محسن موسوی از شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه، دیدار و از مقام شامخ این شهید تجلیل کردند.
در این دیدار که مرتضی سلیمی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد و تنی چند از مسئولان شهرستانی نیز حضور داشتند، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان، ضمن تبریک و تسلیت به خانواده شهید، نقش شهدا در حفظ ارزشهای نظام را بیبدیل خواند.
سیدمهدی صدری تأکید کرد: ایثارگری شهدا و صبر خانوادههای ایشان، چراغ راه مسئولان در مسیر خدمترسانی صادقانه به مردم است.