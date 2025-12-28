نخستین کنفرانس ملی و بین‌المللی تاثیرات تغییرات اقلیمی بر رخداد حوادث و سوانح در دانشگاه سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور در این کنفرانس بر ضرورت پیش بینی تغییرات اقلیمی برای پیشگیری از مخاطرات طبیعی با توسعه علمی و تخصصی زیر ساخت‌ها تاکید کرد.

سحر تاج‌بخش‌مسلمان افزود: براساس تحلیل‌ها ایران با خشکسالی، افزایش دما، رخدادهای جوی شدید و تغییرات الگوهای بارش مواجه است و مدیریت منابع آب و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها باید در برنامه‌ریزی‌ها مدنظر باشد.

وی افزایش خشکسالی‌ها، کاهش تولیدات کشاورزی، تخلیه روستاها، مهاجرت داخلی و بحران سلامت عمومی را از پیامدهای مستقیم تغییر اقلیم دانست. وی همچنین درباره پیامدهای محلی تغییر اقلیم بیان کرد: خشکسالی‌های ممتد، کم‌آبی‌های تاریخی، فرونشست دشت‌ها، توزیع نامناسب بارش‌ها، کاهش منابع آب زیرزمینی، افزایش دماهای بالا در غرب و جنوب غرب کشور و وقوع سیلاب‌های شدید از آثار مستقیم تغییر اقلیم هستند.

حسام الشرقاوی مدیر دفتر منطقه‌ای فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و ونسان کاسارد مدیر دفتر کشوری کمیته بین المللی صلیب سرخ در جمهوری اسلامی ایران نتایج کنفرانس تاثیرات اقلیمی بر رخداد حوادث و سوانح را کاربردی دانستند.

پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر کشور علمی کردن مهارت‌های امداد و نجات با رویکرد افزایش تاب آوری را مهم برشمرد.

سیف الله سعدالدین رئیس دانشگاه سمنان نگاه علمی در مقابله با مخاطرات طبیعی را راهگشای حل مشکلات دانست.

حسین درخشان مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بر کاربردی کردن پژوهش‌های پژوهشگران کنفرانس ملی و بین المللی تاکید کرد.

در این کنفرانس، پژوهشگران ۲۸۶ مقاله داخلی و ۳۰ مقاله خارجی را برایِ مقابله با حوادث اقلیمی و آمادگی کشور و تاثیرات اقلیمی بر رخداد حوادث و سوانح ارائه دادند.