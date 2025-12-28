به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ چهل‌وششمین جلسه کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون، با ریاست احمد تقوایی نجیب، رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کارگروه و حضور سایر اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این جلسه گزارش نهایی دوره آزمون طرح‌های خرید و فروش آنلاین طلا، با استناد به مصوبه هیأت وزیران، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تصمیم اعضا و با رأی اکثریت، مجوز ادامه فعالیت شرکت «داریک» و چهار طرح «طلاسی»، «وال گلد»، «گلدیکا» و «میلی گلد»، در بازه زمانی مشخص و تا پیش از صدور مجوز فعالیت از طریق درگاه ملی مجوز‌ها و در چارچوب سندباکس بخشی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد.

در ادامه این نشست، مجوز راه‌اندازی محیط آزمون بخشی به مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در چارچوب مجوز‌های تعریف‌شده در قانون تسهیل تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲، به مدت یک سال صادر گردید.

در پایان نشست، امین کلاهدوزان، نماینده مرکز ملی فضای مجازی، به ارائه موضوع پایش و آسیب‌شناسی سندباکس‌های تنظیم‌گری در ایران پرداخت.

وی با بررسی روند اجرای سندباکس‌ها در سال‌های اخیر، نقاط قوت، چالش‌های موجود و پیشنهاد‌هایی برای بهبود فرآیندها، افزایش کارایی و هماهنگی میان نهاد‌های مرتبط را مطرح کردند.

این تصمیمات در راستای تسهیل فعالیت‌های نوآورانه در حوزه اقتصاد دیجیتال و تنظیم‌گری مبتنی بر آزمون عملیاتی اتخاذ شده است.