\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc\u060c \u0645\u062c\u062a\u0645\u0639 \u062a\u0641\u0631\u06cc\u062d\u06cc \u0648 \u0633\u06cc\u0627\u062d\u062a\u06cc \u06af\u0631\u062f\u0627\u0628 \u0628\u0646 \u0628\u0627 \u06f4\u06f5 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0645\u0633\u0627\u062d\u062a \u0648 \u062f\u0648 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0686\u0647 \u0647\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0635\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f3\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631\u0627\u0632 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u06af\u0631\u062f\u0627\u0628 \u0628\u0646 \u062f\u0631 \u06f1\u06f8 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0634\u0647\u0631\u06a9\u0631\u062f \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\n\n\n