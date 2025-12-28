فیلم سینمایی «تکاب» به کارگردانی سمیرا نویدی و تهیه‌کنندگی مهرشاد کارخانی در جشنواره فیلم‌های فولکلور هند به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فیلم سینمایی «تکاب» اولین ساخته سینمایی سمیرا نویدی، به تهیه‌کنندگی مهرشاد کارخانی برای حضور در بخش مسابقه آثار بلند جشنواره international Folklore Film Festival هند که در شهر کرالا برگزار می‌شود انتخاب شده است.

این جشنواره با تمرکز بر آثار قومی و بومی آثاری را از سرتاسر دنیا در بخش‌های مستند، کوتاه و بلند سینمایی برای رقابت انتخاب می‌کند و نهمین دوره آن از تاریخ ۱۵ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ مصادف با ۲۵ تا ۳۰ دی در کرالا برگزار می‌شود.

پخش بین‌المللی این فیلم که محصول مشترک ایران و آلمان به‌شمار می‌آید بر عهده کمپانی «بحر فیلم» به مدیریت مریم بحرالعلومی است.

در این فیلم بازیگرانی همچون مهتاب نویدی، عمران گلی، خاور حمدی، سمیرا نویدی، امیر نویدی، ستاره سید عربی، نسیم نویدی، لیلا بابانژاد، مجید نویدی، مریم نجفی سخت‌دل ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم تکاب داستانی زنی به نام میترا است که برای ایفای نقش در یک نمایش محلی به زادگاهش «تکاب» می‌رود. وی در این مسیر با مشکلاتی رو‌به‌رو می‌شود که باعث می‌شود به اجرای تازه‌ای از نمایش خود برسد.