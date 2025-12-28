۲ مصدوم در پی انفجار ناشی از نشتی گاز در کهگیلویه
واحد مسکونی در شهرستان کهگیلویه به دلیل انفجار شدید ناشی از نشتی گاز تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،سید عادل رهبریان، سرپرست جمعیت هلالاحمر استان گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر وقوع نشتی گاز و انفجار در یک واحد مسکونی، تیمهای عملیاتی و امدادی جمعیت هلالاحمر شهرستان کهگیلویه در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.
رهبریان با بیان اینکه بر اثر این انفجار، آتشسوزی گستردهای در محل حادثه رخ داد افزود: در این حادثه دو نفر از ساکنان این منزل شدمصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه امدادی و پایدارسازی وضعیت، جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر استان با اشاره به میزان خسارات وارده عنوان کرد: شدت انفجار و حریق به حدی بوده که ساختمان مذکور به همراه کلیه وسایل زیستی، لوازم خانگی و تجهیزات داخل آن به طور کامل دچار آتشسوزی شده و این واحد مسکونی در حال حاضر غیرقابل سکونت است.
رهبریان ادامه داد: به منظور تأمین نیازهای اولیه به خانواده آسیب دیده، اقلام امدادی شامل چادر اسکان اضطراری، پتو، بستههای غذایی اهدا شد.