به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌سید عادل رهبریان، سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر وقوع نشتی گاز و انفجار در یک واحد مسکونی، تیم‌های عملیاتی و امدادی جمعیت هلال‌احمر شهرستان کهگیلویه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.

رهبریان با بیان اینکه بر اثر این انفجار، آتش‌سوزی گسترده‌ای در محل حادثه رخ داد افزود: در این حادثه دو نفر از ساکنان این منزل شدمصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه امدادی و پایدارسازی وضعیت، جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به میزان خسارات وارده عنوان کرد: شدت انفجار و حریق به حدی بوده که ساختمان مذکور به همراه کلیه وسایل زیستی، لوازم خانگی و تجهیزات داخل آن به طور کامل دچار آتش‌سوزی شده و این واحد مسکونی در حال حاضر غیرقابل سکونت است.