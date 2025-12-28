طرح انتقال آب از سد چراغ‌ویس سقز به سد عباس آباد بانه به مرحله نهایی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، این طرح از مرداد ماه آغاز شده بود که در کمتر از پنج ماه فاز اضطراری آن آماده بهره برداری رسمی شده است.

کاهش محسوس بارندگی در سال‌های اخیر در بانه موجب شد تا منابع آبی این شهرستان با افت جدی مواجه و تأمین آب شرب پایدار برای ساکنان آن به چالشی اساسی تبدیل شود.

استاندار کردستان دیروز در نشست ستاد مدیریت بحران گفت: پروژه آبرسانی به بانه تکمیل شده و به محض مساعد شدن شرایط جوی، به بهره‌برداری رسمی خواهد رسید.

لهونی، با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی دست‌اندرکاران و همراهی مردم صبور این شهرستان، اعلام کرد که فاز اضطراری پروژه با اعتباری بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان تکمیل شده است.

دیروز با وجود بارش برف سنگین و سرما، آب انتقالی وارد سد بانه شد و با این اقدام بحران کمبود آب شرب در بانه پایان یافت.

این سامانه، ۳۵۰ لیتر آب را در ثانیه، از سد چراغ‌ویس به سد بانه سرازیر می‌کند که ورود این حجم از آب، نه تنها مشکل فعلی شهر را مرتفع می‌سازد، بلکه ضامن تأمین پایدار آب برای توسعه آتی منطقه نیز خواهد بود.