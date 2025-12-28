رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از اجرای سرشماری آزمایشی نفوس و مسکن در برخی مناطق شهر تهران و شهرستان پیشوا خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارزیابی زیرساخت‌ها، سنجش کیفیت داده‌های ثبتی و آمادگی کامل برای اجرای سرشماری اصلی در سال ۱۴۰۵ در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سپهری با تأکید بر اهمیت این مرحله مقدماتی اظهار داشت: سرشماری ثبتی‌مبنا، تحولی اساسی در نظام آماری کشور است و اجرای آزمایشی آن فرصتی بی‌بدیل برای رفع چالش‌های احتمالی، ارزیابی دقیق فرآیندها و آموزش و آماده‌سازی کامل تیم‌های اجرایی قبل از مرحله اصلی است.

وی توضیح داد: بر این اساس، مناطق ۱، ۳ و ۹ شهرداری تهران به عنوان بافتی با ترکیب جمعیتی و ساختمانی متنوع شهری و همچنین بخش هایی از شهر پیشوا و روستاهای همجوار آن به عنوان نمونه‌ای از بافت شهرستان‌ها و مناطق روستایی، برای این آزمایش انتخاب شده‌اند. این انتخاب به منظور شبیه‌سازی شرایط واقعی سراسر کشور و ارزیابی جامع ثبتهای اداری و آماری مرتبط با جمعیت، خانوار، مسکن، آزمون سناریوی «ترکیبی با پایه ثبتی» در میدان انجام می شود.

سپهری افزود: پوشش جمعیت خانوار و مسکن، صحت اطلاعات هویتی و مکانی، اتصال کدملی به کدپستی محل اقامت، ارزش گذاری منابع مختلف اطلاعاتی (ثبت احوال، بهداشت، رفاه و ...) تلفیق داده های ثبتی و میدانی و بررسی وجود زیرساخت ارتباطی مورد نیاز در اجرای طرح آزمایش سرشماری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی در تشریح ضرورت اجرای این طرح آزمایشی بیان کرد: هدف اصلی اطمینان از صحت و دقت پایگاه اطلاعاتی ثبتی، ارزیابی نحوه همکاری و هماهنگی بین‌سازمانی، سنجش کیفیت آموزش مأموران آمارگیر و آزمودن کامل نرم‌افزارها و سامانه‌های الکترونیکی طراحی شده است. ما می‌خواهیم در این بازه زمانی محدود، برای سرشماری اصلی در سال آینده کاملاً آماده شویم.

وی از شهروندان ساکن در مناطق منتخب خواست تا با مأموران آمارگیری که دارای کارت شناسایی معتبر هستند همکاری لازم را به عمل آورند تا این آزمایش به بهترین شکل ممکن به اهداف خود دست یابد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران یادآور شد: عملیات اصلی سرشماری با رویکرد ثبتی مبنا و پیمایشی در آبان ماه سال ۱۴۰۵ اجرا می شود و در سرشماری «ثبتی مبنا» به منظور ایجاد زیرساخت های فنی جدید راستی آزمایی و بروزرسانی برخی داده های آماری، به درب منازل مراجعه می شود.

گفتنی است راهبری کلان سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور بر عهده «مرکز آمار ایران» است و در سطح استان‌ها، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مجری این طرح ملی هستند.