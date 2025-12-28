پخش زنده
فرایند بازگرداندن دانشآموزان به چرخه تحصیل باجدیت دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان در کمیته پشتیبانی سوادآموزی استان گفت: پنج درصد از دانشآموزان به علت بیماری، ۱۲ درصد به علت شرایط خاص کودکان استثنایی، حدود دو درصد به علت ممانعت اولیا و حدود یک درصد به علت فقر اقتصادی از ورود به مدرسه بازماندهاند که این آمار برخلاف تصور عمومی است.
اعظم هارونی افزود: حدود ۴۰ درصد از بازماندگان از تحصیل، در گروه سنی ۶ سال قرار دارند که تا کنون با تلاشهای صورت گرفته سهم قابل توجهی از آنان شناسایی و جذب شدهاند.
وی گفت: حدود ۱۴ درصد از این دانشآموزان به علت مهاجرت به خارج از کشور و حدود ۴ درصد نیز به علت مهاجرت داخلی و خروج از استان دچار بازماندگی از تحصیل شدهاند که بخشی از آمار باید بر همین اساس تعدیل شود.