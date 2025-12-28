در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نهاوند چگونگی رفع مشکلات ۹ واحد تولیدی بررسی و تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار شهرستان نهاوند گفت: مصوبات این ستاد باید با نگاه تسهیل گری و رویکرد مانع‌زدایی همراه با همکاری و هم افزایی تمامی اعضا اجرایی شود تا واحد‌های تولیدی بتوانند بدون تاخیر و مشکل به مسیر رشد و توسعه خود ادامه دهند.

مجتبی بیرانوند افزود: تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران یکی از رکن اصلی اقتصاد در این شهرستان هستند و حمایت از آنها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

او تصریح کرد: در این شهرستان ۶۲ واحد صنعتی- تولیدی وجود دارد که ۵۷ واحد فعالیت دارند و تلاش می‌کنیم با تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به مشکلات واحدهای غیر فعال و نیمه فعال رسیدگی کنیم.