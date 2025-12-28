البرزنشینان ده روز میزبان کنگره شهدای استان بودند کنگره ای که روایتی نو با زبان هنر به نسل جوان انتقال داد و استقبال بی سابقه ای با حضور اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جوان رقم خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، کنگره ملی شهدای البرز از بیست و پنجم آذر با هدف انتقال فرهنگ و ارزشهایِ دفاع مقدس، یاد و خاطره ۵ هزار و ۵۸۰ شهیدِ سرافرازِ استان را به مدت ده شب روایت کرد.

اجلاسیۀ پایانیِ کنگره ملی شهدا با حضور خانواده معظم شهدا، اقشار مختلف مردم و بسیاری از تلاشگرانِ عرصۀ دفاع و مقاومت در سالن ۶ هزار نفری انقلاب کرج برگزارشد.