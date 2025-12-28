به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ آیت‌الله رسول فلاحتی امروز در همایش مجریان اعتکاف در سالن همایش‌های سازمان تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به سرمایه گذاری استکبار جهانی برای ضربه زدن به باور‌های نسل جوان کشور، گفت: دشمن با یک تلاش همه‌جانبه به دنبال آن است که ایران را به نقطه‌ای برساند که بیش از ۲۰ سال برای آن برنامه‌ریزی کرده است.

وی با اشاره به تحمیل جنگ ۱۲ روزه از سوی استکبار جهانی بر علیه جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها برنامه ریزی، افزود: گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان دینی آن چنان روان و منطقی است که توان پاسخ گویی به همه شبهات القایی دشمن را دارد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تأکید بر ضرورت همت جمعی برای احیای پدیده‌های کهن تاریخ اسلام، گفت: در مقایسه با سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جهش‌های قابل توجه معنوی در کشور اتفاق افتاده که راهپیمایی اربعین و اعتکاف از مهم‌ترین مصادیق آن است؛ مناسکی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار دارد.

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه گسترش مناسک معنوی نشان‌دهنده پویایی انقلاب اسلامی است، افزود: انقلاب اسلامی به هیچ وجه درجا نزده است به طوی که یکی از نظامیان کهنه کار صهیونیست در مصاحبه‌ای اذعان کرده که اعراب قادر به نابودی رژیم صهیونیستی نیستند و تنها کشوری که می‌تواند این رژیم را از بین ببرد، ایران است.

وی تقویت بُعد معنوی، به ویژه از طریق حضور در آیین‌ها و مناسک جمعی را مؤثرترین راه برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن از همان مراحل ابتدایی دانست.

استاندار گیلان هم در این همایش با بیان اینکه اعتکاف فقط جدایی موقت از فعالیت‌های روزمره نیست، گفت: دل بریدن از دنیا از همه مهم‌تر است و اگر انسان بتواند در اعتکاف متحول شود، آن‌گاه این مناسک بر او اثر واقعی گذاشته است.

هادی حق شناس با تأکید بر اینکه اعتکاف واقعی بیش از همه، برای مسئولان ضروری است، افزود: ما مسئولان اگر لحظه‌ای از پشت میز کنار رویم، چه در ردیف اول بنشینیم و چه در ردیف دوم، بیش از دیگران به یک اعتکاف حقیقی نیاز داریم.

وی با تأکید بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی، افزود: دشمن صهیونیستی تلاش دارد کشور را در وضعیتی میان جنگ و صلح نگه دارد و این باور را در جامعه نهادینه کند.

استاندار گیلان گفت: اگر نگاه ما به جهان تغییر کند، تحلیل ما از وقایع هم متفاوت خواهد شد، زیرا ما وارث خون هزاران شهید و جانباز و امانت‌دار خانواده‌های ایثارگران هستیم و نگاه آنان به رفتار ماست.

هادی حق شناس با اشاره به سیاست‌های بودجه‌ای دولت، افزود: در دو دهه اخیر تنها دولتی که بودجه را متناسب با تورم افزایش نداد، دولت کنونی است، زیرا دولت از خود هزینه کرده است، به همین دلیل بودجه‌ای واقع‌بینانه برای سال آینده به مجلس ارائه شد.

وی گفت: بازگشت به شعار‌ها و ارزش‌های ابتدای انقلاب باید از مساجد، مدارس، اعتکاف و نماز جمعه آغاز شود تا مردم به برنامه‌های نظام امیدوار بمانند و با جذب اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی، از شرایط تحمیلی دشمن عبور کنیم.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی گیلان هم در این همایش، با اشاره به رشد معنوی جامعه گفت: انقلاب اسلامی ایران حیات معنوی را با حیات اجتماعی و سیاسی مردم گره زد و این از برکات مهم انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین نجفی با اشاره به جلوه‌های عبادی همچون مراسم شب‌های قدر، افزود: پیش از انقلاب، اعتکاف در جامعه به صورت جدی برگزار نمی‌شد، اما امروز این مناسک به نمادی از رشد فرهنگ معنوی مردم تبدیل شده و با متن جامعه پیوند خورده است.

وی با اشاره به اتفاقات سال گذشته و افزایش استقبال نوجوانان و دانش‌آموزان به اعتکاف گفت: در سال گذشته، تعداد مساجد برگزارکننده اعتکاف نوجوانی از ۱۱ مسجد به ۵۰ مسجد افزایش یافته که این رشد حاصل تلاش مجموعه‌های مردمی است.

حجت‌الاسلام محمدعلی نجفی با اشاره به اجرای «پویش حالت پرواز» به عنوان راهکار عملی برای ایجاد فضایی مناسب برای تمرکز بر معنویات، افزود: این پویش به عنوان طرحی نوآورانه، فرهنگی و قرآنی با هدف آماده‌سازی روحی، فکری و معنوی شرکت‌کنندگان اجرا خواهد شد.