فاطمه حسن پور مربی هوش مصنوعی برای کودکان و نوجوانان گفت: آموزش هوش مصنوعی باید پیوسته و گام به گام باشد تا فراگیران کودک و نوجوان بتوانند هر چه بهتر موثرتر در این زمینه موفق باشند.
فاطمه حسن پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، افزود: گام و دوره اول آموزش هوش مصنوعی، در سنین ۵ تا ۶ سال پیش دبستان آغاز میشود.
وی افزود: با برنامههای سادهتر با اسباب بازیهای ساختنی لگوها و پازل ها، با برنامه اسکرچ جونیور میتوانند یک داستانی را روایت کنند یک پویانمایی یا یک بازی تولید کنند؛ بنابراین کودکان در این دوره با الگوریتم آشنا میشوند و یاد میگیرند برای حل مساله راه حلهای مختلفی را میتوانند بگذرانند. آموزش هوش مصنوعی در این دوره سنی به تقویت محاسبات ریاضی آنها کمک میکند.
این مربی هوش مصنوعی برای کودکان و نوجوانان، درباره گام و دوره دوم آموزش هوش مصنوعی، توضیح داد: در سنین ۷ سال تا ۱۲ سال آموزش هوش مصنوعی با برنامه اِن بلاک انجام میشود. این برنامه قابلیت این را دارد که به زبان برنامه نویسی پایتون تبدیل شود. کودکان میتوانند این برنامه را بر روی قطعات الکترونیک و مدارهای الکترونیک پیاده کنند.
فاطمه حسن پور، درباره گام و دوره سوم آموزش هوش مصنوعی، توضیح داد: در سنین ۱۳ سال تا ۱۸ سال آموزش هوش مصنوعی با برنامه آردوینو انجام میشود. نوجوانان در این دوره وارد دنیای حقیقی برنامه نویسی میشوند. نوجوانان با این برنامه میتوانند وسایل خودشون را با گوشی تلفن همراه خود کنترل کنند. مرحله بعد و نهایی آموزش هوش مصنوعی ورود به برنامه نویسی پایتون است.
فاطمه حسن پور مربی هوش مصنوعی برای کودکان و نوجوانان تاکید کرد: آموزش هوش مصنوعی برای کودکان و نوجوانان باید بصورت پیوسته انجام شود تا فراگیران گام به گام پیشرفت کنند و استفاده از هوش مصنوعی برای آنها سادهتر شود.
گفتنی است آموزش هوش مصنوعی در برخی مدارس ایران از سال گذشته آغاز شده است. معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از آموزش هوش مصنوعی به ۲ میلیون دانشآموز در یک دوره ۲ ساله خبر داد.