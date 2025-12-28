به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به ثبت «جشنواره سیب بروجرد» در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور گفت:جشنواره ی سیب بروجرد به‌عنوان یکی از رویداد‌های شاخص کشاورزی و فرهنگی استان لرستان، با هدف توسعه ی گردشگری رویدادمحور، در فهرست رسمی رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

قدرت اله ولدی افزود:این جشنواره هر ساله در شهرستان بروجرد و در بازه ی زمانی ۲۰ تا ۲۴ شهریورماه برگزار می‌شود ودر آن ظرفیت‌های شهرستان در حوزه‌های کشاورزی، فرهنگ بومی و گردشگری طبیعت‌محور به‌صورت هدفمند معرفی می‌شود.

وی بیان کرد: جشنواره ی سیب بروجرد با شماره ثبت ۱۰۴۲۵۱۱۹۸ و در اول دی‌ماه ۱۴۰۴ در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور ثبت شده که این امر، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی منسجم‌تر و جذب گردشگران خواهد بود.

ولدی افزود: این جشنواره به یکی از رویداد‌های اثرگذار گردشگری غرب کشور تبدیل شده و نقش مؤثری در تقویت گردشگری روستایی، حمایت از تولیدات بومی و توانمندسازی جامعه محلی شهرستان بروجرد دارد.