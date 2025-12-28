جشن کودکان ایلامی در استقبال از پرتاب ماهوارههای سهگانه
همزمان با پرتاب موفق ماهوارههای سهگانه کشور، جشن کودکان ایلامی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ به مناسبت پرتاب ماهوارههای سهگانه جمهوری اسلامی ایران، جشن باشکوهی با حضور اقشار مختلف مردم بویژه کودکان و نوجوانان، در ایلام برگزار شد.
این برنامه با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و مشارکت دستگاههای فرهنگی، فضایی شاد و آموزشی را برای خانوادهها فراهم کرد.
جشن استقبال از پرتاب ماهوارههای سهگانه، نمادی از همراهی مردم ایلام با موفقیتهای علمی کشور و توجه ویژه به نقش کودکان و نوجوانان در آیندهسازی ایران اسلامی بود.
گفتنی است امروز یکشنبه ۷ دی ماه سه ماهواره، ظفر ۲، پایا و کوثر از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شدند.