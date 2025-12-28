به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

رحلت فقیه مجاهد، آیت‌الله سید علی شفیعی، ابوالشهید و نماینده معزز مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری موجب اندوه و تألم فراوان گردید.

میراث ماندگار این فقیه عالیقدر که عمر شریف خود را در راه تحصیل و تعلیم علوم دینی و تربیت شاگردان بسیار در حوزه‌های علمیه سپری نمود، امروز به‌عنوان گنجینه‌ای ارزشمند در تاریخ علمی و معنوی کشور جاری و باقی است.

بی‌تردید رحلت این عالم ربانی و مبارز پرتلاش که در زمان حیات طیبه‌اش، موصوف به مجاهدت و خدمت صادقانه به مردم و دین مبین اسلام است، فقدانی جبران‌ناپذیر محسوب می‌شود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به مقام معظم رهبری، بیت مکرم این عالم خدمتگزار و عموم مردم عزیز استان خوزستان، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر مسئلت دارم.»