به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این بازدید، اصحاب رسانه از نزدیک در جریان شیوه های نظرسنجی مخاطبان، نحوه جمع آوری داده ها و فرآیند کنترل و صحت سنجی نتایج قرار گرفتند و پرسش های خود را در این زمینه با مدیران و پژوهشگران مرکز مطرح کردند.

محسن شاکری نژاد، رئیس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما، با اشاره به سابقه ۶۰ ساله این مرکز گفت: مرکز تحقیقات صدا و سیما قدیمی ترین مرکز افکارسنجی و سنجش مخاطب در ایران است و در طول سالیان گذشته انواع روش های سنجش مخاطب را مورد آزمون قرار داده و به دقیق ترین شیوه ها و ابزار ها در این حوزه دست یافته است.

وی با بیان اینکه برخی ابزار های رایج سنجش مخاطب در کشور های صاحب صنعت رادیو و تلویزیون، از نظر فنی و فرهنگی در جامعه ایرانی قابلیت اجرا ندارد، افزود: در مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما از روش های میدانی و تلفنی متناسب با شرایط کشور برای نظرسنجی مخاطبان استفاده می شود.

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما با اشاره به روند تغییر میزان مخاطبان رسانه ملی گفت: اوج میزان مخاطبان صدا و سیما در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ حدود ۸۸ درصد بوده است، اما از سال ۱۳۹۴ روند کاهشی مخاطب آغاز شد و این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت.

وی در واکنش به برخی شبهات مطرح شده درباره صحت نتایج نظرسنجی ها گفت: واحدِ کنترل گر در مرکز تحقیقات فعال است و چندین کنترل گر به صورت همزمان فرآیند انجام نظرسنجی ها، نحوه پرسشگری و پاسخ دهی را رصد می کنند. این کنترلگری در نظرسنجی های میدانی نیز اعمال می شود.

رئیس مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما با اشاره به تأثیر نتایج نظرسنجی ها در تولید و ادامه پخش برنامه ها اظهار کرد: برای تمامی برنامه های تلویزیونی، شاخص رضایت مخاطب اندازه گیری می شود و بر اساس سیاست های جدید سازمان، برنامه های بدون مخاطب یا از کنداکتور حذف می شوند یا در صورت امکان، به آنها فرصت داده می شود تا میزان مخاطب خود را افزایش دهند.

شاکری نژاد در پایان تأکید کرد: مرکز تحقیقات صدا و سیما دقیق ترین نظرسنجی ها را از سراسر کشور انجام می دهد و نتایج آن نقش مؤثری در تصمیم سازی های رسانه ملی دارد.