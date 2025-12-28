اختتامیه هفدهمین جشنواره نخستین واژه ، آب با حضور جمعی از دانش‌آموزان و مدارس شهرستان شیراز برگزار شد.





امین آبادیان، مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شیراز، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت آموزش مدیریت مصرف آب از سنین پایین گفت: نام این جشنواره از نخستین کلمه‌ای گرفته شده که اغلب کودکان در مدرسه می‌آموزند: آب.

به گفته وی هدف از برگزاری این جشنواره، نهادینه‌سازی فرهنگ صحیح مصرف آب در میان کودکان و نوجوانان است.

وی افزود: از ابتدای مهرماه، کارشناسان شرکت آب و فاضلاب در قالب یک برنامه‌ریزی آموزشی منظم، به‌صورت مدرسه‌به‌مدرسه در مدارس شهر شیراز و روستا‌های اطراف حضور پیدا کردند و دانش‌آموزان را با اهمیت منابع آبی و شیوه‌های درست مدیریت مصرف آشنا ساختند.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شیراز با تأکید بر محدود بودن منابع آبی کشور تصریح کرد: کودکان و نوجوانان امروز، مدیران و تصمیم‌گیران آینده هستند و لازم است از همین سنین بدانند که حفظ منابع آب، مسئولیتی همگانی است و باید در تمام ابعاد زندگی مورد توجه قرار گیرد.

آبادیان خاطرنشان کرد: مراسم امروز به‌عنوان اختتامیه این جشنواره برگزار شد و منتخبی از دانش‌آموزان و مدارس شهرستان شیراز در این برنامه حضور داشتند.