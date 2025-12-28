پخش زنده
مدیر پالایشگاه سوم از اجرای موفق اقدامات فنی، تعمیراتی و پیشگیرانه برای تحقق تولید ۱۰۰ درصدی گاز در فصل سرد سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد شفیع موذنی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال اظهار داشت: پالایشگاه سوم با برنامهریزی دقیق، اجرای اقدامات شاخص فنی و تکیه بر توان متخصصان داخلی، آمادگی کامل برای تولید حداکثری و پایدار گاز در زمستان سال جاری را به دست آورده است.
وی افزود: در همین راستا، تعویض غربال مولکولی سه ردیف گازی، تعویض آمین یک ردیف تصفیه گازی، پیشبینی و تأمین بهموقع مواد شیمیایی مورد نیاز پالایشگاه و همچنین پایش مستمر شرایط عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن با موفقیت انجام شده است.
مدیر پالایشگاه سوم با تأکید بر نقش نگهداشت اصولی تجهیزات گفت: اجرای استراتژیهای نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه، مدیریت هدفمند قطعات یدکی و کاهش زمان ازکارافتادگیهای برنامهریزیشده از جمله اقداماتی بوده که تأثیر بسزایی در افزایش قابلیت اطمینان واحدهای عملیاتی پالایشگاه داشته است.
موذنی ادامه داد: در همین چارچوب، عملیات تعمیراتی ۴۸ هزار ساعته کمپرسورهای ارسال گاز با اتکا به دانش و توان متخصصان و کارکنان داخلی پالایشگاه، در کوتاهترین زمان ممکن و با کیفیت مطلوب به انجام رسید که این موضوع نقش مهمی در پایداری تولید ایفا کرده است.
وی گفت: با انجام پیشبینیهای لازم، شرایط برای تولید ۱۰۰ درصدی گاز در بازه زمستان سال جاری فراهم شده و در حال حاضر پالایشگاه سوم با ظرفیتی معادل ۷ درصد بیش از ظرفیت طراحی بهصورت کامل در مدار سرویس قرار دارد.