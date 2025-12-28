امروز یکشنبه ۷ دی ماه، در حراج شماره ۱۳۸ مرکز مبادله ایران، ۸۹ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۱۸۷۶ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز یکشنبه ۷ دی ماه، در حراج شماره ۱۳۸ مرکز مبادله ایران، ۸۹ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۱۸۷۶ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

جزئیات معامله امروز:

میانگین قیمت هر شمش: ۲۱ میلیارد و ۷۶ میلیون تومان

خریداران: فعالان رسمی دارای مجوز در بازار طلا

آمار تجمیعی سال جاری:

تعداد حراج برگزار شده: ۴۱ جلسه

حجم کل معاملات: ۲۸۲۳ کیلوگرم شمش طلا

ارزش کل معاملات: بیش از ۲۹.۸ هزار میلیارد تومان