امروز یکشنبه ۷ دی ماه، در حراج شماره ۱۳۸ مرکز مبادله ایران، ۸۹ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۱۸۷۶ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.
جزئیات معامله امروز:
میانگین قیمت هر شمش: ۲۱ میلیارد و ۷۶ میلیون تومان
خریداران: فعالان رسمی دارای مجوز در بازار طلا
آمار تجمیعی سال جاری:
تعداد حراج برگزار شده: ۴۱ جلسه
حجم کل معاملات: ۲۸۲۳ کیلوگرم شمش طلا
ارزش کل معاملات: بیش از ۲۹.۸ هزار میلیارد تومان