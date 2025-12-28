شادی البرزی ها از اقتدار علمی ایران
امروز لحظهای تاریخی برای دانشآموزان مدرسه نرجس استان البرز رقم خورد همه دانشآموزان با شور و هیجان در محوطه مدرسه جمع شدند تا شادی و لحظه پرتاب ماهواره پایا، ظفر ونسخه ارتقا یافته کوثر را باهم جشن بگیرند.
باچشمانی پر از امید، شمارش معکوس را آغاز کردند و با هر عدد، هیجان و افتخار در دلهایشان بیشتر شد.
این پرتاب ماهواره نمونهای از توانمندی علمی و فناوری ایران است. ایران با تلاش دانشمندان و مهندسان خود توانسته به جمع ۱۱کشورصاحب فناوری فضایی بپیوندد.
دانش اموزان با حضور در این جمع پرشور، حس مسئولیت و افتخار ملی را تجربه کردند و تصمیم گرفتند دستاوردهای علمی ایران را جشن بگیرند و انگیزهای برای یادگیری بیشتر بگیرند.
اینگونه لحظات، الهامبخش نسل جوان کشور است تا با تلاش و پشتکار، آینده روشنتری برای ایران بسازند.
این پرتاب، نمادی از پیشرفت فناوری فضایی ایران در سالهای اخیر است و با وجود فشارها و تحریمهای بینالمللی، دانشمندان ایرانی توانستهاند به این موفقیت دست یابند.