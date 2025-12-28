به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در حادثه امروز یکشنبه حوالی ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح در روستای بیت‌جوی از توابع بخش مرکزی شهرستان شوش ، مرحوم ناصر بیت نصیر که در حال تردد به سمت زمین کشاورزی بود، بر اثر برخورد صاعقه جان خود را از دست داد.

اورژانس شهرستان این خبر را تایید کرد و افزود: به علت عدم تماس با اورژانس، این واقعه کد اورژانس دریافت نکرد.

لازم به ذکر است که اداره هواشناسی خوزستان در خصوص بارش باران همراه با رعد و برق در برخی نقاط شهرستان شوش هشدار داده بود.