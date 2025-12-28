پخش زنده
امروز: -
رئیسکل بانک مرکزی به همراه وزیر اقتصاد و دیگر اعضای هیئت عالی بانک مرکزی از قبل از ظهر امروز تا ۱۴:۳۰ در جلسه فوقالعاده این هیئت حضور داشتند و طی این نشست، مصوبات خوبی در بخش انتشار اوراق طلا و ارز برای مدیریت بازار به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت: رئیسکل بانک مرکزی به همراه وزیر اقتصاد و دیگر اعضای هیئت عالی بانک مرکزی از قبل از ظهر امروز تا ۱۴:۳۰ در جلسه فوقالعاده این هیئت حضور داشتند و طی این نشست، مصوبات خوبی در بخش انتشار اوراق طلا و ارز به منظور مدیریت بازار به تصویب رسید.
پس از اتمام جلسه نیز آقای فرزین به همراه آقای مدنیزاده به جلسه هیئت دولت رفتند.