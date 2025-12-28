پخش زنده
رئیسکل دادگستری استان گلستان گفت: اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مطالبه جدی و مستمر دستگاه قضائی از همه نهادهای اجرایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر آسیابی رئیسکل دادگستری استان گلستان در اختتامیه جشنواره تئاتر منطقهای افراد معلول «کاسپین» در گرگان با اشاره به وجود قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، افزود: طبق این قانون، همه دستگاههای اجرایی و ارکان جامعه موظف به رعایت حقوق معلولان هستند و هر دستگاهی بهعنوان متولی، تکالیف مشخصی بر عهده دارد.
وی افزود: در حوزه مناسبسازی فضاهای عمومی، شهرداریها مسئولیت مستقیم دارند و در کنار آن، حقوقی مانند حق مسکن، آموزش و اشتغال معلولان بهصراحت در قانون پیشبینی شده و دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.
رئیسکل دادگستری استان گلستان با اشاره به پیگیری دستگاه قضائی در صیانت از حقوق عامه، گفت: در دادگستری استان، همواره پیگیر اجرای حقوق معلولان بودهایم و این موضوع را بهطور مستمر از نهادهای متولی اجرایی مطالبه کردهایم.
آسیابی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان افزود: خوشبختانه اتفاقات خوبی در حوزه حمایت از حقوق معلولان رقم خورده و شاهد حضور پررنگ سازمانهای مردمنهاد و خیرین در استان گلستان، در مسیر توانمندسازی معلولان هستیم.
وی برگزاری جشنواره تئاتر معلولان را اقدامی شایسته دانست و گفت: افراد دارای معلولیت کشور در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و حتی کارآفرینی توانستهاند نقشآفرینی مؤثری داشته باشند و انتظار میرود جامعه هنری کشور نیز زمینه حضور گستردهتر آنان را در عرصه هنر فراهم کند.