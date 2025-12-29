برخی روش های خانگی به تسکین و درمان دندان درد کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، نسخه‌های گیاهی، خانگی و طب سنتی برای درمان و تسکین فوری دندان درد، عبارتند از:

پودر فلفل قرمز و زنجبیل برای درمان درد دندان

زنجبیل و فلفل هر دو دارو‌های ضد درد هستند و هرکدام از این دو ادویه را به تنهایی می‌توانید برای درمان دندان درد استفاده کنید ولی برای نتیجه بهتر، می‌توانید مخلوطی از این دو ادویه را تهیه کنید به این روش که:

میزان مساوی از این دو ادویه را با آب مخلوط کنید و یک مخلوط با غلظت سس آماده کنید، سپس توپ کوچکی از پنبه آماده کنید و به میزان کافی به سس مورد نظر آغشته اش کنید؛ حالا آن را درست روی دندان تان بگذارید و تا زمان فروکش کردن درد یا حداقل تازمانی که طاقتش را دارید، پنبه را از دهان تان خارج نکنید؛ پنبه آغشته به سس را جایی که لثه و زبان شما به آن برخورد نکند قرار دهید.

روغن میخک نسخه فوری درمان دندان درد

دو قطره روغن میخک را روی یک پنبه بریزید و آن را تا زمان رفع درد، پشت دندان تان قرار دهید.

روش دیگر استفاده از میخک برای دندان درد جویدن آن است به این روش که:یک دانه میخک را آنقدر بجوید که روغنش بیرون بیاید.

دم کرده نعناع برای تسکین دندان درد

برای تسکین فوری دندان درد یک قاشق چای خوری نعناع خشک را در یک فنجان آب جوش بریزید و ۲۰ دقیقه زمان بدهید تا خوب دم بکشد وقتی که دمنوش تان خنک شد، آن را در دهانتان بچرخانید و بعد بیرون بریزید.

روغن کاری دندان درد دار

شما نیاز به یک یا دو قاشق غذا خوری روغن نارگیل، آب گرم، مسواک و خمیر دندان دارید. شما باید به مدت ۲۰ دقیقه آب مخلوط به روغن را در دهان خود نگهدارید و سپس آن را قورت ندهید و سپس دندانتان را مسواک بزنید.

درمان فوری دندان درد با صمغ مر

روشی تقریبا نه چندان شناخته شده که برای انجام آن باید:یک قاشق چای خوری از پودر مر را در داخل فنجان آب به مدت ۳۰ دقیقه بجوشانید و صبر کنید تا محلول تان خنک شود. سپس برای استفاده هر بار یک قاشق چای خوری از این دارو را داخل یک فنجان آب بریزید و ۵ تا ۶ بار در روز غرغره این محلول را ادامه دهید تا دندان درد شما به کل از بین برود.

آب نمک برای درمان سریع دندان درد

برای درست کردن آب نمک با هدف درمان سریع دندان درد یک قاشق غذاخوری نمک را در آب جوشیده حل کنید و بگذارید سرد شود. مقدار کمی آب نمک یا محلول نمکی را به مدت ۳۰ ثانیه در دهان خود بگردانید، این همان نسخه‌ای است که بار‌ها مادربزرگ هایتان هنگام دندان درد به شما پیشنهاد داده‌اند.

استفاده از یخ و طب فشاری برای درمان فوری دندان درد

یک نسخه قدیمی می‌گوید اگر دست تان را با یخ ماساژ دهید، درد دندان تان آرام می‌شود. براساس گفته‌ی قدیمی‌ها زمانیکه یخ را بین انگشت سبابه و شست می‌گذارید، اعصاب انگشت شما پیغام سرما را به مغزتان می‌فرستند و پیغام آرام شدن درد را به دندان شما می‌رساند.

یخ برای تسکین درد دندان

برای آنکه به عنوان مسکن سریع تا رسیدن به دندان پزشک از یخ استفاده کنید باید:چند قالب یخ را در یک کیسه پلاستیکی بریزید، پارچه نازکی را روی کیسه بپیچید و برای بی حس شدن دندان تان، ۱۵ دقیقه آن را روی قسمتی از صورت خود که دندان دردناک در محدوده آن قرار دارد، بگذارید.

تسکین فوری دندان درد با سیر

برای تسکین دندان درد با سیر ۲ روش پیشنهاد می‌کنیم:

می‌توانید یک حبه سیر له شده را با کمی نمک مخلوط کنید و روی دندان قرار بدهید؛ راه دوم این است که یکی دو حبه سیر را بجوید این کار را دو یا سه بار در روز تکرار کنید.

هشدار:استفاده از سیر مانند تمام روش‌های دیگر این مقاله موقتی است. علاوه بر اینکه زمانی که دندان درد شما ناشی از عفونت نباشد (برای مثال ناشی از آنژین یا نشانگان مفصل گیجگاهی فکی) سیر نمی‌تواند درد را حتی به طور موقت کاهش بدهد.

درمان فوری دندان درد با عصاره وانیل

دو یا سه قطره وانیل را بر روی گوش پاک کن یا یک تکه پنبه بریزید و به صورت مستقیم بر روی محل آسیب دیده قرار دهید.

چای سیاه برای کاهش درد دندان

چای سیاه پررنگ به دلیل دارا بودن تانین که ماده‌ای قابض است و با کاهش التهاب، درد دندان را کاهش دهد. برای کاهش درد دندان یک چای کیسه‌ای را خیس کنید و روی ناحیه درد قرار دهید و یا اینکه چای سیاه را بعد از خنک شدن، چند بار در دهان تان غرغره کنید.

اصلی‌ترین دلایل دندان درد

التهاب مغز دندان

پوسیدگی دندان

سکته‌ی قلبی

دندان قروچه (فشردن یا ساییدن دندان‌ها بر هم)

فرسودگی مینای دندان

التهاب لثه

نشانگان مفصل گیجگاهی فکی

فشار سینوس‌ها

درد قفسه سینه

درمان‌های خانگی برای تسکین فوری دندان درد