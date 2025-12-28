پخش زنده
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از اجرای طرح نظارت و برخورد با عطاریهای متخلف در ۶ شهرستان این استان خبر داد و گفت: در جریان این طرح، ۴۵ واحد عطاری بازدید شد که هفت واحد متخلف پلمپ و مقادیر قابل توجهی قرص غیرمجاز و موادمخدر کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمدرضا علیزاده درباره جزییات این خبر اظهار کرد: طرح عملیاتی و نظارت بر عطاریها در ۶ شهرستان تابعه انتظامی غرب استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته توسط ماموران انتظامی به مرحله اجرا گذاشته شده است. به همین دلیل ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران، هفت صنف عطاری متخلف با فعالیت مجرمانه را برابر دستور قضایی پلمب کردند.
وی تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح۹۷ نفر از افراد فعال در صنوف متخلف دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدندو همچنین با تلاش و رصد ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران، تعداد ۳۹ هزار و ۱۸۸ عدد قرص غیرمجاز و همچنین مقدار ۱۰ کیلو و ۴۱۲ گرم انواع موادمخدر کشف شد.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به اینکه برای مقابله با عطاریهای متخلف، همکاری مردم با پلیس امری ضروری و مهم محسوب میشود، از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را در تماس به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.