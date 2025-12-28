پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از شکسته شدن رکورد توزیع کودهای کشاورزی در ۹ ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی گفت: در این مدت، بیش از ۹۹ هزار تن انواع کودهای پایه بهصورت یارانهای در اختیار بهرهبرداران بخش کشاورزی قرار گرفته است.
او افزود: در ۹ ماهه امسال رکورد توزیع کودهای کشاورزی شکسته شد به طوری که انواع کودهای پایه شامل ازت، فسفات و پتاس توزیع شده که این مقدار بیش از توزیع سالانه در سالهای گذشته است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تأکید کرد: این حجم توزیع معادل حدود ۷۸ درصد از برنامه ابلاغی ۱۲۸ هزار تنی تأمین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی برای استان همدان است که نشاندهنده تحقق بخش عمدهای از برنامه سالانه در مدتزمانی کوتاهتر از یک سال است.
این مسئول با اشاره به ترکیب کودهای توزیع شده، گفت: از مجموع کودهای تأمین شده، ۸۹ هزار تن کود ازته، ۵ هزار و ۲۰۰ تن کود فسفاته و ۵ هزار و ۴۰۰ تن کود پتاسه بین کشاورزان استان توزیع شده است.
الیاسی درباره منابع تأمین این کودها تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد کودهای توزیع شده از تولیدات داخلی و عمدتاً از پتروشیمیهای تولیدکننده اوره و همچنین تولیدکنندگان خصوصی فسفات و پتاس تأمین شده که این موضوع نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات و حمایت از تولید داخلی داشته است.