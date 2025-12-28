پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: استقرار تمامی طرحهای صنعتی و تولیدی که امکان جانمایی در شهرکها و نواحی صنعتی را دارند، الزامی است و از تخصیص زمین خارج از ضوابط جلوگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصراله کشاورز اظهار داشت: این الزام بر اساس ابلاغیه معاونت حقوقی و امور مجلس و با هدف جلوگیری از تخصیص اراضی خارج از چارچوبهای قانونی و صیانت از اراضی ملی اتخاذ شدهاست.
وی با اشاره به اهمیت این موضوع در فرآیند صدور مجوز برای طرحهای صنعتی و تولیدی افزود: همانگونه که در سالهای گذشته از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و همچنین در شروط مندرج در کاربرگ صدور جواز تأسیس در درگاه ملی مجوزهای کشور تأکید شده، از هرگونه تخصیص یا معرفی متقاضیان اراضی ملی برای اجرای طرحهایی که امکان استقرار آنها در شهرکها و نواحی صنعتی وجود دارد، خودداری خواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: پیش از صدور هرگونه مجوز برای طرحهای صنعتی و تولیدی، استعلام لازم از شرکت شهرکهای صنعتی انجام میشود تا در صورت وجود ظرفیت استقرار، این طرحها فقط در محدوده شهرکها یا نواحی صنعتی مستقر شوند.
کشاورز بیان کرد: این رویکرد علاوه بر مدیریت بهینه زمین، موجب ساماندهی فعالیتهای صنعتی، کاهش هزینههای زیرساختی و تسهیل نظارت و ارائه خدمات به واحدهای تولیدی خواهد شد.