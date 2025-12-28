اعلام زمان و مکان برگزاری مراسم ۹ دی در کهگیلویه و بویراحمد
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، زمان و مکان برگزاری مراسم بزرگداشت یومالله ۹ دی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، زمان و مکان برگزاری مراسم بزرگداشت یومالله ۹ دی «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» با شعار محوری: «حماسه ۹ دی؛ تجلی انسجام ملی» را در نقاط مختلف استان به شرح ذیل اعلام کرد:
ياسوج: مصلای امام خمینی(ره)، ساعت ۹/۳۰ صبح
دهدشت: حسینیه ثارالله سپاه پاسداران، ساعت ۱۰ صبح
گچساران: حسینیه ثارالله (کانون بسیج)، ساعت ۱۰ صبح
باشت: گلزار مطهر شهدا، ساعت ۱۰ صبح
چرام: مسجد جامع صاحبالزمان (عج)، بعد از نماز جماعت ظهر و عصر
لنده: مصلای امام خمینی (ره)، ساعت ۹ صبح
ليكك: مصلای امام رضا (ع)، ساعت ۹/۳۰ صبح
سیسخت: مسجد جامع امام علی (ع)، ساعت ۱۰ صبح
مارگون: مصلای حضرت امام رضا (ع)، ساعت ۹/۳۰ صبح
سوق: حسینیه اعظم امامزاده یوسف (ع)، ساعت ۹/۳۰ صبح
ديشموك: مصلای امام خمینی (ره)، ساعت ۱۰ صبح
قلعهرئيسی: مسجد جامع صاحبالزمان (عج)، ساعت ۱۰ صبح
پاتاوه: مصلای حضرت امام هادی (ع)، ساعت ۱۰ صبح
سرفارياب: دبیرستان هاجر (س)، ساعت ۱۰ صبح
چیتاب: سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ساعت ۱۰ صبح
لوداب: مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) گراب، ساعت ۱۰/۳۰ صبح
سرآسياب يوسفی: مسجد امام خمينی (ره)، ساعت ۹/۳۰ صبح
ممبی: مسجد حضرت صاحبالزمان (عج)، ساعت ۱۰ صبح
سپیدار: مسجد حضرت امام حسین (ع) ، ساعت ۱۱ صبح
جاورده: مسجد حضرت صاحبالزمان (عج)، ساعت ۱۴
بردپهن زیلایی: مسجد صاحبالزمان (عج)، ساعت ۱۰ صبح
از عموم مردم مؤمن، غیور، بصیر و انقلابی استان دعوت میشود تا با حضور باشکوه و دشمنشکن خود در این مراسم بار دیگر وفاداری خود را به ولایت فقیه و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی ابراز نمایند.