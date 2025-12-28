شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، زمان و مکان برگزاری مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی را اعلام کرد.

اعلام زمان و مکان برگزاری مراسم ۹ دی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، زمان و مکان برگزاری مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» با شعار محوری: «حماسه ۹ دی؛ تجلی انسجام ملی» را در نقاط مختلف استان به شرح ذیل اعلام کرد:

ياسوج: مصلای امام خمینی(ره)، ساعت ۹/۳۰ صبح

دهدشت: حسینیه ثارالله سپاه پاسداران، ساعت ۱۰ صبح

گچساران: حسینیه ثارالله (کانون بسیج)، ساعت ۱۰ صبح

باشت: گلزار مطهر شهدا، ساعت ۱۰ صبح

چرام: مسجد جامع صاحب‌الزمان (عج)، بعد از نماز جماعت ظهر و عصر

لنده: مصلای امام خمینی (ره)، ساعت ۹ صبح

ليكك: مصلای امام رضا (ع)، ساعت ۹/۳۰ صبح

سی‌سخت: مسجد جامع امام علی (ع)، ساعت ۱۰ صبح

مارگون: مصلای حضرت امام رضا (ع)، ساعت ۹/۳۰ صبح

سوق: حسینیه اعظم امامزاده یوسف (ع)، ساعت ۹/۳۰ صبح

ديشموك: مصلای امام خمینی (ره)، ساعت ۱۰ صبح

قلعه‌رئيسی: مسجد جامع صاحب‌الزمان (عج)، ساعت ۱۰ صبح

پاتاوه: مصلای حضرت امام هادی (ع)، ساعت ۱۰ صبح

سرفارياب: دبیرستان هاجر (س)، ساعت ۱۰ صبح

چیتاب: سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ساعت ۱۰ صبح

لوداب: مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) گراب، ساعت ۱۰/۳۰ صبح

سرآسياب يوسفی: مسجد امام خمينی (ره)، ساعت ۹/۳۰ صبح

ممبی: مسجد حضرت صاحب‌الزمان (عج)، ساعت ۱۰ صبح

سپیدار: مسجد حضرت امام حسین (ع) ، ساعت ۱۱ صبح

جاورده: مسجد حضرت صاحب‌الزمان (عج)، ساعت ۱۴

بردپهن زیلایی: مسجد صاحب‌الزمان (عج)، ساعت ۱۰ صبح