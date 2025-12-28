پخش زنده
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به فعالیت سامانه بارشی و کاهش محسوس دمای هوا از کشاورزان خواست به توصیههای هواشناسی کشاورزی توجه کرده و یخبندان مزارع را جدی بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مجید کوهی روز یکشنبه گفت: بارش برف، وزش باد تند تا شدید، کاهش محسوس دمای هوا و یخبندان شبانه به ویژه روزهای سهشنبه و چهارشنبه در مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل به ویژه شهرستانهای گرمی و انگوت مورد انتظار است.
وی اضافه کرد: احتمال وارد آمدن خسارت به برخی تجهیزات و محصولات کشاورزی، گلخانهها، دامداریها، مرغداریها و پرورش آبزیان در پی فعالیت این سامانه جوی وجود دارد و از همین رو توصیه میشود کشاورزان آمادگی لازم برای مقابله با افت دما و رخداد یخبندان داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: همچنین محافظت از تجهیزات آبیاری و کشاورزی در مقابل یخزدگی، مدیریت دما و رطوبت گلخانهها، دامداریها، مرغداریها و ذخیرهسازی سوخت جایگزین در واحدهای تولیدی از عصر دوشنبه تا صبح پنجشنبه توصیه میشود.
کوهی تشریح کرد: بر اساس آخرین تحلیل مدلهای عددی پیشبینی وضع هوا، جو استان تا پیش از ظهر سهشنبه در بیشتر اوقات به دلیل فعالیت یک سامانه بارشی ناپایدار خواهد بود که بیشترین ناپایداری در نقاط مرکزی و جنوبی از عصر امروز تا صبح فردا خواهد بود.