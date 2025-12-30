تعطیلی ادارات، مدارس و دانشگاه های البرز در روز چهارشنبه
معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز از تعطیلی تمام ادارات و مراکز استان در روز چهارشنبه ۱۰ دیماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
،مهدی فراهانی، معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری البرز، اظهار کرد: با توجه به مصوبات کارگروه مدیریت مصرف انرژی، کلیه ادارات و مراکز استان در روز چهارشنبه ۱۰ دیماه تعطیل خواهد بود.
وی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما البرز افزود: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان البرز و با توجه به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر ادامه برودت هوا در روزهای آینده، باهدف تأمین انرژی پایدار، کلیه ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بانکها و شهرداریها در سطح استان البرز، به استثنای مراکز درمانی، امدادی، خدماتی، انتظامی و شعب کشیک بانکها، در روز چهارشنبه ۱۰ دیماه تعطیل خواهد بود.
فراهانی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما البرز افزود: طبق اعلام کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان، تمام امتحانات دانشگاهها و امتحانات نهایی مطابق برنامه زمانبندی قبلی برگزار میشود.
معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری البرزدر گفتگو با خبرگزاری صداوسیما البرز با تأکید بر ضرورت همراهی شهروندان خاطرنشان کرد: از عموم مردم استان درخواست میشود با رعایت الگوی مصرف و صرفهجویی حداکثری در مصرف انرژی، در جلوگیری از قطعی برق، افت فشار گاز و تأمین رفاه عمومی همکاری لازم را به عمل آورند.
بنا بر مصوبات کارگروه مدیریت مصرف و انرژی رسیدگی به پروندههای قضایی طبق زمانبندی اعلامی انجام خواهد شد.