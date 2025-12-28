محمدرضا مشایخی از انعقاد تفاهم نامه آبرسانی به ۲۷ روستای محروم شهرستان میانه و تخصیص ۳۶ کیلومتر لوله پلی اتیلن به ارزش ۱۱ میلیارد تومان در زمینه‌های لوله گذاری خط انتقال و توسعه و اصلاح شبکه خبر داد و گفت:در راستای نهضت عدالت آبرسانی تفاهم نامه‌ای بین استانداری آذربایجان شرقی، شرکت آب و فاضلاب استان، فرماندهی سپاه عاشورا و بنیاد خیریه ابراهیمی با هدف تامین آب شرب پایدار و در راستای محرومیت‌زدایی ۲۴۰ روستای استان منعقد شد.

وی گفت:با پیگیری‌های صورت گرفته در زمینه تامین آب شرب روستایی این تفاهم نامه دومین اقدام دولت وفاق در جذب مشارکت خیرین و سازمان‌ها جهت توسعه عدالت آبرسانی است.

مشایخی افزود:عملیات اجرایی پروژه تا یک ماه آینده خواهد بود و پروژه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهند رسید.