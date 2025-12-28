فرماندار میانه از انعقاد تفاهم نامه آبرسانی به ۲۷ روستای محروم این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدرضا مشایخی از انعقاد تفاهم نامه آبرسانی به ۲۷ روستای محروم شهرستان میانه و تخصیص ۳۶ کیلومتر لوله پلی اتیلن به ارزش ۱۱ میلیارد تومان در زمینههای لوله گذاری خط انتقال و توسعه و اصلاح شبکه خبر داد و گفت:در راستای نهضت عدالت آبرسانی تفاهم نامهای بین استانداری آذربایجان شرقی، شرکت آب و فاضلاب استان، فرماندهی سپاه عاشورا و بنیاد خیریه ابراهیمی با هدف تامین آب شرب پایدار و در راستای محرومیتزدایی ۲۴۰ روستای استان منعقد شد.
وی گفت:با پیگیریهای صورت گرفته در زمینه تامین آب شرب روستایی این تفاهم نامه دومین اقدام دولت وفاق در جذب مشارکت خیرین و سازمانها جهت توسعه عدالت آبرسانی است.
مشایخی افزود:عملیات اجرایی پروژه تا یک ماه آینده خواهد بود و پروژهها تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهند رسید.