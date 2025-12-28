به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و هفتمین دوره رقابت‌های شطرنج سریع یا رپید قهرمانی جهان به میزبانی قطر در ۱۱ دور در بخش زنان و ۱۳ دور در بخش مردان برگزار می‌شود و شطرنج بازان روسیه به علت بحران اوکراین با پرچم فدراسیون بین المللی - فیده - در این دوره شرکت کردند.

جایزه این مسابقات یک میلیون یورو اعلام شده است.

نتایج نمایندگان ایران به این شرح است:

** مردان: (۱۵۰ شرکت کننده)

- دور یازدهم:

استاد بزرگ پرهام مقصودلو ۰ - ۱ استاد بزرگ جواهر سینداروف از ازبکستان

استاد بزرگ سینا موحد ۰ - ۱ آندری اسیپنکو از روسیه

استاد بزرگ محمد امین طباطبایی ۱ - ۰ استاد بین المللی نیکو چیسین از آمریکا

استاد بزرگ بردیا دانشور ۰ - ۱ استاد بزرگ ماکسیم چیگایف از اسپانیا

استاد بزرگ پویا ایدنی ۰ - ۱ استاد بزرگ لی کوانگ لیم از ویتنام

استاد بزرگ مهدی غلامی ۰.۵ - ۰.۵ استاد بین المللی دو کوانگ دوی از ویتنام

- در جدول بخش مردان استاد بزرگ مگنوس کارلسن از نروژ با ۹ امتیاز صدرنشین شد و استاد بزرگ ولادیسلاو آرتمیف از روسیه با ۸.۵ امتیاز و پوئن شکنی بهتر نسبت به استاد بزرگ یاغیز اردوغموش از ترکیه در رده دوم قرار گرفت. از ایران استاد بزرگ پرهام مقصودلو با ۷ امتیاز به رده سی و سوم نزول کرد و بهترین عملکرد را دارد.

---

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ وولودار مورزین از روسیه، استاد بزرگ آلکساندر گریشچوک از روسیه و استاد بزرگ ایان نپوم نیاتچی از روسیه اول تا سوم شدند و از ایران استاد بزرگ احسان قائم مقامی در رده ۱۷۳ جای گرفت.

- در شطرنج رپید مردان قهرمان جهانی ویسواناتان آناند هندی با ۱۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار دست نیافتنی است. مگنوس کارلسن نروژی با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و ۲ مقام سومی در رده دوم قرار دارد. آلکسی شیروف از اسپانیا، گری کاسپاروف از روسیه، لوان آرونیان از ارمنستان، گاتا کامسکی از آمریکا، سرگئی کاریاکین از روسیه، واسیلی ایوانچوک از اوکراین، شهریار ممدیاروف از جمهوری آذربایجان، نادربک عبدالستاروف از ازبکستان و دانیل دوبوف از روسیه هر کدام یک بار قهرمان رپید جهان شده‌اند.