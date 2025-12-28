به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر آباده گفت: پانزدهمین خانه هلال محمدیه با هدف توسعه آموزش‌های همگانی، افزایش آمادگی جامعه در برابر حوادث و تقویت مشارکت‌های مردمی افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.

علی سعادتمند افزود: راه اندازی خانه‌های هلال در محله ها، زمینه ساز ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و استفاده از ظرفیت داوطلبان محلی در ارائه خدمات بشردوستانه است و خانه هلال محمدیه نیز به عنوان پایگاه مردمی، نقش موثری در این مسیر ایفا خواهد کرد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.