به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مدیر گروه امور ماشین آلات و عمران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با ارائه گزارش از عملکرد بنیاد مسکن گفت: زمین کلی ۶۳ هکتار بوده که در ۲ فاز اجرایی در حال انجام عملیات آماده سازی است.

علی مرشدی اظهار کرد: فاز اول با ۹۰ درصد پیشرفت تا پایان دی ماه به اتمام می‌رسد و فاز دوم نیز با ۶۵ درصد پیشرفت اجرایی تا پایان سال آماده بهره‌برداری و واگذاری به متقاضیان خواهد بود.

وی با اشاره به جامعه آماری متقاضیان گفت: در این سایت یک هزار قطعه آماده سازی می‌شود که ۳۸۹ قطعه آن در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت اعطا به متقاضیان در قالب طرح نهضت ملی مسکن شهری و طرح مسکن اقشار کم درآمد است.