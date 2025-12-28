به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، عادل مصدقی مدیر سازمان تعاون روستایی استان البرز در این خصوص گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این دوره آموزشی این است که بتوانیم از دانش و اطلاعات به روز و جدید با استفاده از اساتید مجرب از استان البرز و تهران بهره مند شویم و یافته‌های علمی و تجربه افراد حاضر برای خدمات بهتر بیشتر شود.

علی حائک عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به حضور نمایندگان ۳۲ استان کشور در این کارگاه آموزشی دو روزه گفت: احداث و توسعه روستا بازار‌ها در روستا‌های سراسر کشور از برنامه‌های تعاون روستایی در کشور است در تلاشیم بتوانیم ۳هزار روستا بازار را با حذف واسطه‌های غیر ضروری برای عرضه کالا‌های مد نظر در روستا بازار‌ها راه اندازی کنیم تا سود واقعی و مناسب را به کشاورزان رسانده و مصرف کنندگان نیز بتوانند با حداقل قیمت و کیفیت خوب کالا‌ها را تهیه کنند.

بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز نیز در این گردهمایی دو روزه گفت: بیش از ۸۳ تشکل، اتحادیه و تعاونی مشارکتی با حضور اعضا از تولید کنندگان و بهره برداران و کشاورزان با بیش از ۲۴ هزار نفر عضو با یک بازه حمایتی و مشورتی و هدایتی برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی در استان البرز وجود دارد.

در حال حاضر هم حدود ۳۰۰ روستا بازار در مناطق روستایی کشور به بهره‌برداری رسیده و تا پایان سال با بهره‌برداری بیش از ۲۰۰ روستا بازار دیگر مجموع آن ها به ۵۰۰ روستا بازار خواهد رسید.