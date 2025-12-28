دوره مربیگری و داوری بین‌المللی سطح یک راگبی از بیست‌وهشتم بهمن‌ماه تا یکم اسفندماه به میزبانی استان زنجان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مسئول کمیته راگبی استان زنجان، با اعلام این خبر گفت: این دوره با هدف ارتقای سطح دانش فنی، توسعه منابع انسانی و تقویت کادر اجرایی راگبی استان زنجان برنامه‌ریزی شده و بدون پیش نیاز برگزار می‌شود تا علاقه‌مندان بیشتری امکان حضور در آن را داشته باشند.

عباسی افزود: در راستای حمایت از جامعه ورزش و آموزش، تخفیف ویژه‌ای برای مربیان سایر رشته‌های ورزشی، دانشجویان، اساتید دانشگاه و فرهنگیان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به جایگاه این رشته در ورزش جهان ادامه داد: راگبی یکی از رشته‌های المپیکی و از جمله رشته‌های مستعد رشد در ایران به شمار می‌رود و سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش مربیان و داوران می‌تواند نقش مهمی در توسعه و موفقیت آن در سطح ملی و بین‌المللی ایفا کند.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با برگزاری این دوره بین‌المللی، بتوانیم گام مؤثری در جهت توانمندسازی نیروی انسانی، تقویت کادر اجرایی و رشد هرچه بیشتر رشته راگبی در استان زنجان برداریم.