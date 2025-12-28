مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به ساماندهی تامین و توزیع نهاده‌های دامی می‌گوید: روزانه بیش از ۵۰ هزار تن نهاده دامی توسط شرکت پشتیبانی امور دام در سراسر کشور توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پرویز جعفری گفت: نزدیک به ۵ میلیون تن نهاده دامی از بندر امام خمینی (ره)، بندر کاسپین و بندر امیرآباد وارد کشور شده که بیش از یک میلیون تن آن در سامانه بازارگاه عرضه شده است و هم‌ اکنون فرآیند حمل به سراسر کشور در جریان است.

وی افزود: نهاده‌های دامی توسط بخش خصوصی وارد شده، اما توزیع آنها توسط پشتیبانی امور دام و با نظارت کامل انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: سهم نهاده‌های دامی آذرماه تمام تولیدکنندگان، شامل بدهی‌ها و مطالبات معوق از وزارت جهاد کشاورزی، به‌طور کامل در سامانه بازارگاه بارگذاری و عرضه شده است.

به گفته جعفری، سهم نهاده‌های ذرت و جو هر یک به میزان ۱۰۰ درصد و کنجاله سویا به میزان ۵۰ درصد تخصیص یافته و عملیات حمل این نهاده‌ها به نقاط مختلف کشور در حال انجام است.

وی افزود: سهم نهاده‌های دامی مربوط به دی‌ماه نیز ظرف یک تا دو روز آینده در بازارگاه بارگذاری خواهد شد تا تولیدکنندگان بتوانند از ۱۰۰ درصد سهمیه خود بهره‌مند شوند.

به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با تمرکز توزیع در شرکت پشتیبانی امور دام، پدیده‌هایی نظیر پشت‌فاکتوری، خالی‌فروشی و چندنرخی بودن نهاده‌های دامی از چرخه توزیع حذف شده و شفافیت بیشتری در تأمین خوراک دام و طیور ایجاد می‌شود.