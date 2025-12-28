با وجود یخبندان شدید و بارش‌های سنگین اخیر در مناطق کوهستانی جنوب استان آذربایجان غربی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب از تداوم بی وقفه عملیات سوخت‌رسانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر منطقه میاندوآب افزود: با تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی دقیق، هیچ‌گونه اختلالی در عرضه سوخت مایع و CNG به وجود نیامده است. وی با اشاره به فعالیت تمام ۱۰۹ جایگاه عرضه فرآورده‌های نفتی و CNG در حوزه تحت پوشش، تأکید کرد که خدمات‌رسانی به مردم شریف این مناطق با اولویت دنبال می‌شود.

رحمت حاجی‌زاده خاطرنشان کرد: فشار گاز در ۶۰ جایگاه CNG منطقه تحت کنترل کامل است و توزیع نیز به‌طور منظم انجام می‌پذیرد.

وی همچنین از ذخیره‌سازی و توزیع موفق بیش از ۳۷ میلیون لیتر نفت سفید سهمیه‌ای خانوار‌های شهری و روستایی در ۹ ماهه نخست سال جاری خبر داد که نشان از آمادگی برای مقابله با سرمای زمستان دارد.

حاجی‌زاده افزود: این موفقیت مدیریتی نتیجه همکاری نزدیک با فرمانداری‌ها و استفاده از ظرفیت ۲۵۳ فروشندگی تحت پوشش منطقه است. علاوه بر این، تمهیداتی نظیر تجهیز ناوگان حمل سوخت به زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی، و همچنین در نظر گرفتن برنامه‌های تأمین سوخت اضطراری، اطمینان می‌دهد که دسترسی به منابع انرژی حتی در شرایط بحرانی هواشناسی نیز پایدار خواهد ماند.

منطقه میاندوآب به دلیل موقعیت استراتژیک خود، مسئولیت تأمین سوخت اصلی (بنزین، نفت‌گاز و نفت سفید) را برای یازده شهر در جنوب استان آذربایجان غربی بر عهده دارد، در حالی که اداره کل هواشناسی از تداوم سامانه بارشی تا اواسط هفته خبر داده است.