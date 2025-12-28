نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای، سالروز حماسه آفرینی مردم انقلابی استان در ۸ دی به عنوان پیشگامان مقابله با زیاده خواهی استکبار را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در متن این بیانیه آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حماسه هشتم دی‌ماه سال ۱۳۸۸ در استان گیلان، برگی زرین و پیش قراول حرکت ملی ۹ دی در سراسر کشور است که نشان دهنده هوشمندی و وفاداری عمیق مردم دیار میرزا کوچک جنگلی به آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و شهدای والامقام است.

این حضور حماسی که ریشه در عشق خالصانه به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) داشت، پاسخی قاطع به فتنه‌انگیزی دشمنان و تجدید بیعتی دوباره با حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای بود.

این واقعه به روشنی ثابت کرد که ملت بزرگ ایران تحت فرماندهی مقام معظم رهبری، در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی و ایستادگی در برابر زیاده خواهی‌های استکبار جهانی، از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

این روز ماندگار با تکیه بر ضرورت «پاسداشت بصیرت» به عنوان تنها راه تشخیص حق از باطل در غبار فتنه‌ها، امروزه به یک «الگوی رفتاری» برای هوشیاری دائمی در برابر جنگ نرم تبدیل شده است و مردم بصیر و ولایت‌مدار گیلان با حضور زودهنگام و پیشتازانه خود در صحنه، عمق توطئه‌های فتنه‌گران را ناکام گذاشته و به همگان نشان دادند که وحدت ملی و صیانت از مقدسات، خط قرمز غیرقابل‌عبور این ملت است.

ثبات و امنیت پایدار کشور تنها در سایه پایبندی به قانون و ایستادگی در برابر هر نوع فتنه و نفاق میسر می‌شود.

مجمع نمایندگان مردم گیلان در پایان، ضمن ادای احترام به پیشگاه شهیدان، بر تداوم این مسیر هوشمندانه و صیانت از دستاورد‌های انقلاب، برای سرافرازی و اقتدار روزافزون میهن عزیزمان تأکید می‌کند.