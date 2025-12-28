به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سه ماهواره ایرانی امروز ساعت ۱۶:۴۸ به وقت تهران از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شد.

این ماهواره‌ها در فاصله ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار می‌گیرند که مدار لئو نام دارد. عمر مفید این ماهواره‌ها بین ۲ تا پنج سال و این استاندارد جهانی است.

ماهواره‌های ایرانی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه ارتقایافته «کوثر» با موفقیت به مدار پرتاب شدند.

این ماهواره‌ها از پایگاه فضایی «وستوچنی» روسیه و با ماهواره بر «سایوز» به مدار نزدیک زمین (لئو) تزریق شدند. «پایا» یکی از ماهواره‌های ایرانی است که از فناوری هوش مصنوعی بهره می‌برد و دارای دو سنجنده تصویربرداری با قدرت تفکیک ۵ متر سیاه و سفید و ۱۰ متر رنگی است.

در ماهواره «پایا»، برای اولین بار در کشور، از فناوری تصویربرداری آیینه‌ای استفاده شده و بر همین مبنا پیشرفته‌ترین ماهواره تصویربرداری بومی، محسوب می‌شود. ماهواره «ظفر ۲» نیز، یکی دیگر از ماهواره‌های سنجشی ایران است که به دوربین تصویربرداری اپتیکی با دقت تفکیک مکانی ۱۵ متر مجهز است و برای پایش منابع طبیعی، کشاورزی، مدیریت بحران و بررسی زیست محیطی کاربرد دارد.

نمونه ارتقایافته ماهواره «کوثر» هم با ماهواره بر «سایوز» به مدار با ترکیب قابلیت‌های ماهواره‌های نمونه اول کوثر و هدهد طراحی شده است. این ماهواره بومی، با ترکیب تصویربرداری سنجشی دقیق و ماژول ارتباطی اینترنت اشیاء، برای اهدافی، چون پایش زمین، کشاورزی هوشمند و کاربرد‌های تجاری فضایی در مدار نزدیک زمین قرار گرفت.