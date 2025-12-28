پخش زنده
امروز: -
تیم استقلال تهران در بازی پایانی هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال با یک گل نتیجه را برابر میهمانش گل گهرسیرجان واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو تیم فوتبال استقلال تهران و گل گهر سیرجان در بازی پایانی هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر امروز یکشنبه ۷ دی با قضاوت مرتضی منصوریان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان مهدی تارتار به پایان رسید.
با این نتیجه، گلگهر ۲۳ امتیازی شد و با ۱۵ بازی در رتبه چهارم جدول ردهبندی قرار گرفت و استقلال با ۱۴ بازی و ۲۲ امتیاز در رتبه ششم ایستاد.
ورزشگاه: شهدای شهر قدس
گروه داوری: مرتضی منصوریان / کمک ها: علیرضا مرادی، علیرضا ممبنی؛ داور چهارم: مصطفی بینش / داور VAR: وحید کاظمی، کمک داور VAR: شهاب محمدی / ناظر: مسعود مرادی
ترکیب استقلال:
آنتونیو آدان، صالح حردانی، سامان فلاح، عارف غلامی، حسین گودرزی (۸۰- سعید سحرخیزان)، امیرمحمد رزاقینیا (۵۴- علیرضا کوشکی)، روزبه چشمی (۸۰- محمدرضا آزادی)، یاسر آسانی، منیر الحدادی، اسماعیل قلیزاده (۷۶- محمدحسین اسلامی) و داکنز نازون
ترکیب گل گهر:
فرزین گروسیان، امیر جعفری، علیرضا علیزاده، سیاوش یزدانی، مهدی تیکدری، آرمان اکوان، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی، مسیح زاهدی (۶۱- نمانیا توماسویچ) و پوریا لطیفی فر (۷۲- علی اصغر عاشوری)
سرمربی: مهدی تارتار
کارت زرد:
امیر جعفری (۳) و پوریا لطیفی فر (۷۱) از گل گهر و یاسر آسانی (۴+۹۰) از استقلال
شرح گل:
گل اول گلگهر (پوریا شهرآبادی دقیقه ۳۷): کرنر ارسالی امیر جعفری ابتدا توسط مدافعان استقلال برگشت داده شد، اما در برگشت ارسال دوباره جعفری در دهانه دروازه در شرایطی به شهرآبادی رسید که مدافعی از استقلال او را مهار نکرده بود و این بازیکن جوان با یک ضربه سر به راحتی دروازه آنتونیو آدان را باز کرد.