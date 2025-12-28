نیمه نخست بازی تیم‌های استقلال تهران و گل گهرسیرجان در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال با یک گل به سود شاگردان تارتار به پایان رسیده است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ­دو تیم فوتبال استقلال تهران و گل گهر سیرجان در هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر امروز یکشنبه ۷ دی با قضاوت مرتضی منصوریان رو در روی هم قرار گرفته اند که نیمه نخست این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان مهدی تارتار به پایان رسیده است.

ورزشگاه: شهدای شهر قدس

گروه داوری: مرتضی منصوریان / کمک ها: علیرضا مرادی، علیرضا ممبنی؛ داور چهارم: مصطفی بینش / داور VAR: وحید کاظمی، کمک داور VAR: شهاب محمدی / ناظر: مسعود مرادی

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، سامان فلاح، عارف غلامی، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی، اسماعیل قلی زاده و داکنز نازون

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب گل گهر:

فرزین گروسیان، سیاوش یزدانی، آرمان اکوان، مسیح زاهدی، امیر جعفری (کارت زرد)، علیرضا علیزاده مهدی تیکدری، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی و پوریا لطیفی‌فر

سرمربی: مهدی تارتار

کارت زرد:

امیر جعفری (۳) از گل گهر

شرح گل:

گل اول گل‌گهر (پوریا شهرآبادی دقیقه ۳۷): کرنر ارسالی امیر جعفری ابتدا توسط مدافعان استقلال برگشت داده شد، اما در برگشت ارسال دوباره جعفری در دهانه دروازه در شرایطی به شهرآبادی رسید که مدافعی از استقلال او را مهار نکرده بود و این بازیکن جوان با یک ضربه سر به راحتی دروازه آنتونیو آدان را باز کرد.