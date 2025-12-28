پخش زنده
تازهترین اخبار حوزه کتاب کودک و نوجوان به انتشار و تجدید چاپ آثار متنوع در زمینه قصههای دینی، خاطرات دفاع مقدس و کتابهای آموزشی اختصاص دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد میرکیانی، نویسنده پیشکسوت، از نگارش مجموعه ۱۰ جلدی «قصههای قرآنی و انبیا» برای نوجوانان خبر داده است؛ مجموعهای که با همکاری انتشارات بهنشر در حال تولید است و با رویکردی تازه و پرهیز از روایتهای تکراری نوشته میشود.
آقای میرکیانی همچنین از انتشار مجموعه ۲۰ جلدی «گنج قصهها» با بازآفرینی داستانهای ادبیات کلاسیک خبر داده است.
مجموعه «گنج قصهها» که برای گروه سنی نوجوان نوشته شده، بازآفرینی داستانهایی از ادبیات کلاسیک است که با روایتی متفاوت و نگاهی جدید خلق شدهاند.
روایت اسارت یک نوجوان در تکریت
در ادامه، کتاب «این دیوار چه رنگیه؟» به قلم اصغر حکیمی مزرعهنو و از سوی مؤسسه فرهنگیهنری پیام آزادگان منتشر شده است؛ اثری که خاطرات نویسنده از کودکی تا اسارت در عملیات کربلای ۵ و نزدیک به چهار سال و نیم حضور در اردوگاه تکریت ۱۱ را با زبانی صمیمی و مستند روایت میکند.
تجدید چاپ آثار پرفروش راهیار
همزمان، انتشارات راهیار سه عنوان پرفروش خود را تجدید چاپ کرده است؛ کتاب «امواج ارادهها» با محور پیشرفتهای ملی ایران به چاپ هجدهم رسیده و در کنار آن، کتاب کودکانه «کاش مورچه بودم» با موضوع مسئولیتپذیری چاپ دوم و کتاب «وقتی که معلم شدم» با روایتی کودکانه از زندگی شهید مجید شهریاری چاپ سوم خود را تجربه کرده است این کتاب ها بر اهمیت تلاش، پشتکار برای رسیدن به آرزوهای بزرگ تأکید دارد.