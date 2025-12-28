به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت: تجاوزهای اسرائیل علیه لبنان با وجود توافق سال ۲۰۲۴ متوقف نشده است و این رژیم، چشم طمع به لبنان دارد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان، در سخنرانی خود به مناسبت سالروز شهادت فرمانده مجاهد حاج محمد حسن یاغی (ابوسلیم) در مرکز فرهنگی امام خمینی (ره) در شهر بعلبک، گفت: امروز دومین سالگرد مرد جهاد و مقاومت، حاج ابوسلیم است. حاج ابو سلیم از نخستین سال‌های جوانی در مسیر اسلام اصیل قرار داشت ودر سن ۱۴ سالگی در جشنواره امام صدر در بعلبک شرکت کرد، یعنی از سنین بسیار پایین این مسیر را آغاز کرد. او در صف نخست استقبال کنندگان از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار داشت. شورای حزب الله در دو دوره، او را به عنوان نماینده خود در منطقه بعلبک ـ الهرمل انتخاب کرد. الگو‌های ابوسلیم، مرجع عالیقدر شهید آیت الله سید محمدباقر صدر، امام سید موسی صدر، امام خمینی و امام خامنه‌ای بودند. محیطی که ابوسلیم در آن رشد کرد، محیط عالمان بزرگ دینی بود. زندگی او مبتنی بر خط مشی مقاومت بود، چرا که او یک فرمانده میدانی محسوب می‌شد. ابو سلیم آرزو داشت از سربازان امام مهدی (عج) باشد و تمام زندگی اش در مسیر اقامه کلمه حق سپری شد. او همه عمر خود را برای رسیدگی به دغدغه‌های مردم، به ویژه فقرا و حمایت از رزمندگان صرف کرد. او مردی مؤمن، شجاع و دارای روحیه اجتماعی بود و نمونه‌ای مهم از آغوش گشوده مردم البقاع در برابر مقاومت، شرف، عزت و کرامت به شمار می‌رفت. شکل گیری حزب‌الله از منطقه بعلبک الهرمل بود و آنان پیشگامان تقدیم خون و فداکاری بودند. ابوسلیم برادری عزیز از نسل بنیانگذاران و مورد اعتماد سید شهدای امت، سید حسن نصرالله بود. مایه افتخار بزرگ ماست که منطقه البقاع در صف مقدم دفاع از جنوب و از سراسر لبنان قرار دارد.

شیخ نعیم قاسم: تجاوزات اسرائیل علیه لبنان با وجود توافق سال ۲۰۲۴ متوقف نشده است و این رژیم، چشم طمع به لبنان دارد.

شیخ نعیم قاسم در سخنرانی خود، گفت: لبنان امروز در کانون طوفان و بی‌ثباتی قرار دارد و عاملان آن آمریکا‌ی طغیانگر و دشمن اسرائیلی هستند.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: آمریکا فساد را در لبنان هدایت و از سران فاسد حمایت می‌کند. آمریکا از سال ۲۰۱۹ که برای تخریب اوضاع اقتصادی تلاش کرد، به دنبال قیمومیت بود و امروز بر بسیاری از نهاد‌های کشور تسلط دارد.

وی گفت: تجاوزات اسرائیل علیه لبنان با وجود توافق سال ۲۰۲۴ متوقف نشده است و این رژیم، چشم طمع به لبنان دارد. همه سابقه حزب‌الله در لبنان روشن و درخشان است. حزب‌الله و مقاومت اسلامی، با همکاری با گروه‌های مختلف و حمایت ارتش لبنان و مردم، نه تنها جنوب بلکه، لبنان را آزاد کردند. عملکرد حزب‌الله در دو حوزه پارلمانی و دولتی و همچنین عرصه عمومی با پاکدستی همراه بوده است. حزب الله در شکل گیری حکومت لبنان نیز سهم داشته است. خدمت به مردم، اساس و رکن اصلی در حزب‌الله است. سیره، نقش و جایگاه حزب‌الله در همه ابعاد، از اخلاق و عمل تا سیاست، مقاومت، آزادسازی و ساختن کشور، عظیم است.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان، گفت: امروز در برابر یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم، یا به آمریکا و اسرائیل آنچه می ‌خواهند یعنی قیمومیت کامل بر لبنان را بدهیم، یا به ‌صورت ملی برخیزیم، حاکمیت و سرزمین خود را بازپس بگیریم و میهن و کشور‌مان را بسازیم. شیخ قاسم افزود: خلع سلاح یک طرح آمریکایی ـ اسرائیلی است، حتی اگر در این مرحله نام آن را محدود کردن سلاح بگذارند. اینکه در زمانی که تجاوزات اسرائیل ادامه دارد، خواستار محدود کردن سلاح شوید، یعنی برای لبنان کار نمی ‌کنید، بلکه برای اسرائیل کار می‌ کنید. خلع سلاح بخشی از طرح پایان دادن به توان نظامی لبنان، ضربه زدن به توان یک بخش مهم از لبنانی‌ها و ایجاد اختلاف با جنبش امل است. خلع سلاح بخشی از طرح ایجاد فتنه بین مقاومت و مردم و باقی ماندن اشغالگری در پنج نقطه در جنوب لبنان است تا بدون محاسبه و نظارت به کشتار ادامه دهد. اشغالگری اسرائیل تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟

دبیرکل حزب الله لبنان، گفت: اشغالگران امروز دستاورد‌هایی دارند و ما تجربه ۴۲ ساله داریم که مانع تحقق خواست اسرائیل شدیم. حاکمیت در لبنان موفق شد، چون مقاومت دارد و در سوریه شکست خورد، چون مقاومت ندارد. بیش از یک سال از توافق می‌گذرد و طرف لبنانی تلاش و فداکاری کرد، در حالی که اسرائیل خسته نمی‌شود و دست از تلاش برنمی‌دارد. دولت لبنان امتیازات رایگان داد، در حالی که اسرائیل هیچ چیزی ارائه نکرده است. ما از به تعویق انداختن درخواست انحصار سلاح حمایت می‌کنیم زیرا اجرای آن در برابر ادامه تجاوزات اسرائیل منطقی نیست. تعجب می‌کنم از کسانی که نمی‌بینند اسرائیل چه می‌خواهد و تلاش می‌کنند توافق را با درخواست‌های بیشتر علیه حزب‌الله و لبنان تفسیر کنند. مقاومت به توافق پایبند بود و لبنان نیز از طریق دولت و ارتش به مفاد توافق پایبند بود، در حالی که اسرائیل به تجاوزات به لبنان ادامه داد. حکومت کجاست در مورد ربایش اخیر افسر احمد شکر در منطقه زحله؟ آنها می‌خواهند ارتش لبنان ضعیف باشد. همکاری بین ارتش و مقاومت آنها را خشمگین کرده است. آنچه ارتش لبنان از استقرار در جنوب رودخانه لیتانی در دوره گذشته انجام داد، باید در صورتی انجام می‌شد که اسرائیل به توقف تجاوز، عقب نشینی و آغاز بازسازی پایبند می‌بود.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: دیگر از لبنان هیچ اقدامی در هیچ سطحی خواسته نمی‌شود، تا زمانی که اسرائیل به تعهدات خود عمل کند. از این پس هیچ چیزی از ما نخواهید. از لبنان خواسته نشده است و نباید پلیس اسرائیل باشد. چون ما صاحبان این سرزمین هستیم و به دنبال اجرای عدالت هستیم و اسرائیل باید از سرزمین ما خارج شود.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: ما دفاع خواهیم کرد، ایستادگی می‌کنیم و هرچند با گذشت زمان به اهداف خود دست خواهیم یافت. هر قدر می‌خواهید بتازید و از بیشترین حد خشونت و جنایتکاری خود استفاده کنید، ما هرگز عقب نشینی نخواهیم کرد و تسلیم نخواهیم شد. ارتباط بین حزب‌الله و جنبش امل قوی و مستحکم است و ما متحد باقی خواهیم ماند. حق ماست که از خود دفاع کنیم در حالی که در ساختن کشور مشارکت داریم و بهترین الگو را ارائه می‌دهیم. تجاوزات باید در هوا، زمین و دریا متوقف شود، عقب نشینی کامل انجام گیرد، اسیران آزاد شوند و جنوب بازسازی شود.

شیخ قاسم افزود: اگر جنوب لبنان از دست برود، دیگر لبنانی باقی نخواهد ماند و همه لبنانی‌ها مسئول دفاع از آن هستند. دشمن باید توافق را اجرا کند و به نقض توافق پایان دهد، سپس درباره راهبرد امنیت ملی، آن‌طور که به سود لبنان باشد گفت‌و‌گو می‌کنیم. این موضع گیری مسئولیت ماست. ما به عنوان حزب‌الله و مقاومت اطمینان داریم که هر چه هم که فداکاری‌ها عظیم باشد با عزت، قوی و شجاع باقی خواهیم ماند.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: امروز در یک نقطه تاریخی قرار داریم که یا باید به آمریکا و اسرائیل آنچه را می‌خواهند بدهیم که این یعنی قیمومیت کامل آمریکا بر لبنان و آغاز تجزیه لبنان و از بین بردن آن با کنترل اسرائیل بر دست‌کم خاک جنوب و کنترل کامل امنیتی بر لبنان یا اینکه به عنوان یک ملت برخیزیم، حاکمیت و سرزمینمان را بازگردانیم و دولت و میهنمان را بسازیم. ما در یک نقطه تاریخی با این دو گزینه قرار داریم. دو مسئله به طور اساسی و برجسته در اولویت هستند. مسئله اول، خلع سلاح است که از طریق آمریکا و اسرائیل مطرح می‌شود و برخی در داخل لبنان به آنها کمک می‌کنند. مسئله دوم بازگرداندن حاکمیت لبنان است از طریق اخراج اسرائیل و ساخت کشور و این نیز، بحمدالله، مخاطبان گسترده و تأثیرگذاری دارد.

شیخ نعیم قاسم افزود: اگر به موضوع خلع سلاح بپردازیم؛ آن را چگونه به عنوان یک مسئله می‌بینیم؟ خلع سلاح یک برنامه اسرائیلی-آمریکایی است، حتی اگر در این مرحله آن را "انحصار سلاح" بنامند. این تغییر نام در ماهیت آن تغییری ایجاد نمی‌کند، زیرا زمان‌بندی آن بر اساس خواست آمریکا و اسرائیل است. اگر بگویید که این‌ها ارتباطی ندارند؛ می‌گوییم پس موضوع انحصار سلاح را به تعویق بیندازید تا از وضعیت کنونی خارج شویم و سپس ببینیم با موضوع انحصار سلاح چه کار می‌کنیم. اما اینکه در زمانی که اسرائیل حمله می‌کند و آمریکا در صدد قیمومیت بر لبنان است و لبنان را از قدرت خود محروم می‌کند، مطرح می‌شود بدان معناست که شما برای منافع لبنان کار نمی‌کنید بلکه برای منافع اسرائیل کار می‌کنید. گفته می‌شود که خلع سلاح بخشی از یک برنامه است که به پایان توانایی نظامی لبنان می‌رسد. هدف دیگر این برنامه ضربه زدن به توانایی مالی و اجتماعی یک گروه تأثیرگذار از لبنانی‌هاست و سوم، به دنبال ایجاد اختلاف بین حزب‌الله و جنبش امل برای از بین بردن این قدرت منسجم است و چهارم، ایجاد فتنه بین ارتش لبنان و مقاومت و مردم را برای خراب کردن وضعیت این کشور به گونه‌ای که بسیار ضعیف و محتاج دیگران باشد، دنبال می‌کند؛ پنجم، حفظ اشغال پنج نقطه‌ای که به ۹ نقطه تبدیل شده است و اینکه این اشغال باقی بماند و اشغالگر در سراسر لبنان قتل‌عام کند، تخریب کند و حمله کند و حریم هوایی، دریایی و زمینی را نقض کند بدون هیچ بازخواستی. این‌ها نتیجه‌ای است که آنها از این روند به دنبال آن هستند و نام آن را خلع سلاح گذاشته‌اند.